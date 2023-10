Un chèque énergie de 250 euros distribué aux ménages dans ces deux régions, voici comment le réclamer

Pour venir en aide aux ménages les plus modestes, deux régions de France ont décidé de distribuer un chèque énergie dont le montant varie selon les revenus.

Le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter depuis le début de l’année. Ainsi, en février 2023, on enregistrait une hausse de 15%, tandis que les prix de l’électricité avaient augmenté de 10% en août dernier.

Face à cette hausse des prix toujours plus conséquente, le gouvernement avait décidé de mettre en place un chèque énergie bénéficiant à 6 millions de Français aux revenus modestes.

Par ailleurs, deux régions, la Provence-Alpes-Côtes-d’Azur (PACA) et l’Île-de-France, ont décidé elles aussi de soutenir encore un peu plus leurs habitants. Elles ont mis en place un « chèque énergie exceptionnel » depuis juillet pour la région parisienne et depuis septembre pour la région PACA.

Quelles sont les modalités pour bénéficier du chèque énergie des régions ?

Ce « chèque énergie exceptionnel » devrait permettre d’aider les Français aux revenus modestes à hauteur de 250 euros. Il s’agit d’un financement partiel provenant du Fonds social européen (FSE).

Il doit permettre à ceux qui peuvent en bénéficier de faire face aux augmentations des prix de l’énergie. Et pour avoir le droit à ce « coup de pouce énergie » comme il est surnommé en Île-de-France, plusieurs critères sont à respecter. Le revenu fiscal de référence (RFR) du demandeur doit être inférieur ou égal à 60% du revenu médian régional.

Crédit photo : brizmaker/ iStock

En ce qui concerne la région PACA, le RFR ne doit pas être supérieur à 13 242 euros pour une personne seule sans enfant ; 19 863 euros pour deux personnes ; 23 836 euros pour trois personnes ; 27 808 euros pour quatre personnes et ainsi de suite. Pour l’Île-de-France, le RFR est approximativement le même.

Si vous pensez être éligible, rendez-vous sur le site maregionsud.fr si vous habitez en PACA et sur ce site si vous résidez en Ile-de-France. Une fois sur le portail de votre région, vous devrez transmettre des documents (justificatifs de domicile récent, RIB, avis d’imposition récent et un justificatif d’identité). Vous avez jusqu’au 22 novembre pour la région PACA et jusqu’au 31 octobre pour l'Île-de-France pour faire votre demande.