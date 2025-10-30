Il y a plus de 3 268 radars en France, mais certains sont des faux

Récemment, le ministère de l’Intérieur a recensé tous les radars présents sur le territoire français. Et sur les plus de 3 000 radars, certains sont des leurres.

Si la France est la championne du monde des ronds-points, elle doit sûrement l’être aussi des radars. En tout, le ministère de l’Intérieur a recensé en octobre dernier pas moins de 3 268 radars installés sur tout le territoire, répartis selon les régions.

Les données révèlent également que de nombreux radars ne seraient en réalité que des leurres, servant à dissuader plutôt qu’à flasher. Car si des boîtiers sont bien déployés sur les bords de routes, ils s’avèrent être complètement vides.

En effet, L’Argus automobile affirme que si plusieurs dispositifs différents assurent la sécurité routière en France, l’un de ces dispositifs n’est pas comme les autres.

Crédit photo : iStock

Appelé radar urbain, son boîtier peut contenir un système de flash, ou ne rien contenir du tout. Et entre ces deux appareils, aucune différence : impossible de savoir lequel vous infligera une amende pour excès de vitesse et lequel ne servira que de dissuasion. D’autant que ces radars changent très souvent de boîtier.

Cette incertitude fait pleinement partie de la stratégie de dissuasion adoptée à grande échelle. Même vides, les radars leurres suffisent à modifier durablement le comportement des conducteurs, notamment autour des écoles, hôpitaux ou dans les quartiers résidentiels exposés aux accidents.

Des radars leurres, armes de dissuasion face aux excès de vitesse

L’association de radars automatiques actifs et de radars leurres a prouvé son impact positif. Une baisse marquée des accidents est observée sur les axes équipés. Les bilans annuels montrent une diminution significative des incidents graves à proximité des radars, validant ainsi l’efficacité de cette stratégie de dissuasion.

À noter qu'en plus du radar urbain, huit modèles cohabitent sur les bords de nos routes, sans compter les radars mobiles et les radars autonomes, qui sont désormais détaillés sur un seul fichier. Sur ce document, les nombreux appareils déployés, ainsi que leur numéro de série, leur date d’installation et leurs coordonnées GPS, ainsi que la vitesse limite en vigueur à l’endroit où ils sont positionnés, sont donnés. De quoi assurer une bonne sécurité routière, en toute connaissance de cause.

Bien qu’il soit possible que vous ne vous fassiez pas prendre en cas d’excès de vitesse, les conséquences d’une telle infraction peuvent être dramatiques. Sans parler des accidents, qui peuvent être fatals. Du côté des sanctions, les amendes peuvent monter jusqu’à 1 500 euros en cas d’excès de vitesse de 50 km/h ou plus en ville ou sur route selon la signalisation, entraînant une perte de 6 points sur le permis. Des stages de sensibilisation, une suspension de permis ou une confiscation de votre véhicule font aussi partie des peines que vous risquez en dépassant la vitesse autorisée.