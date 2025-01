Si votre enfant est malade, à combien de jours de congé avez-vous droit ?

Votre enfant est malade et vous devez rester à la maison pour vous occuper de lui ? Voici à combien de jours de congé vous avez droit en tant que salarié.

Quand on a un enfant, il peut être difficile de concilier vie professionnelle et vie de famille. À ce sujet, une question se pose pour les parents : que se passe-t-il si mon enfant tombe malade ? Est-il possible de ne pas aller travailler et de poser des jours de congé pour s’occuper de lui ? Si oui, à combien de jours ai-je droit ?

Pour répondre à ces questions, il est indispensable de connaître ses droits en tant que salarié qui vous permettront de réagir dans une telle situation. On vous explique.

Que faire si mon enfant est malade ?

Selon le site du Service Public, si votre enfant tombe malade un jour où vous deviez aller au travail, vous pouvez prendre un jour de congé. Cette disposition est prévue pour tous les parents dans le Code du travail, qui prévoit cependant un nombre précis de jours de congé pour les parents.

Crédit photo : iStock

Ces jours sont limités, ce qui veut dire qu’il est impossible de prendre une semaine entière pour s’occuper de son enfant malade.

“La durée maximale légale du congé pour enfant malade est fixée à 3 jours par an. La convention collective peut accorder une durée de congé pour enfant malade plus longue”, précise le site du Service Public.

Notez que cette durée s’allonge si votre enfant a moins d’un an, ce qui vous donne droit à cinq jours de congé par an. Même chose si vous avez au moins trois enfants à charge de moins de 16 ans. Si vous voulez prendre un jour de congé pour vous occuper de votre enfant malade, votre employeur n’a pas le droit de vous le refuser. Vous ne serez cependant pas payé pendant votre absence, mais vous conserverez tous vos jours de congé payé acquis.

Quelles conditions ?

Pour bénéficier de ces jours de congé, vous devrez transmettre le certificat médical de votre enfant à votre employeur au plus vite, pour justifier de sa maladie. Si vous n’avez pas ce document et que vous n’allez pas chez le médecin, votre employeur peut vous refuser votre jour de congé. Dans ce cas, vous devrez poser un jour de congé payé ou un RTT pour vous occuper de votre enfant. Pour le moment, aller chez le médecin est obligatoire pour obtenir ce certificat, mais cela pourrait changer grâce à ce document qui pourrait bientôt suffire pour prendre un jour de congé.

Crédit photo : iStock

Comme le précise Actu, l’enfant malade doit être à votre charge pour que vous puissiez bénéficier d’un jour de congé. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous absenter pour veiller sur votre cousin ou votre neveu. Les jours de congé sont disponibles pour toutes les personnes en situation régulière, peu importe leur nationalité. Vous pouvez également prendre des jours de congé même si vous n’avez pas d’ancienneté dans l’entreprise ou que vous êtes en période d’essai. Enfin, sachez que le congé d’enfant malade est différent du congé de présence parentale, qui concerne les enfants atteints d’une maladie grave, d’un handicap ou victimes d’un lourd accident. Dans ce cas, les parents ont droit à 310 jours de congé par an.