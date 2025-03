Voici ce qui la couleur de votre voiture révèle sur votre personnalité, selon une experte

Contrairement aux vêtements, où toutes les couleurs sont au même prix, le choix colorimétrique d’une voiture répond à plusieurs critères qui révèlent parfois un trait de votre personnalité.

Comme chaque année, l’entreprise BASF, le plus grand groupe chimique au monde, dévoile les tendances des couleurs automobiles. Selon leurs analyses, les couleurs achromatiques sont celles qui sont le plus couramment utilisées pour arborer une voiture. En tête des couleurs, on retrouve le blanc qui habille 37% des voitures dans le monde. Cette couleur est suivie par le noir, qui habille 22% des véhicules, et le gris, à 17%.

À elles trois, ces couleurs achromatiques sont utilisées pour 76% des voitures. Cependant, le choix d’une couleur de voiture n’est pas forcément guidé par des goûts personnels, ce qui rend difficile la perception d’un trait de personnalité, comme le souligne Gabrielle Marie Lourenço, consultante experte en colorimétrie.

La colorimétrie est la discipline psychophysique qui se donne pour objectif la mesure de la couleur. Elle relie des mesures physiques effectuées sur la lumière aux perceptions colorées.

Crédit photo : iStock

Un quart des automobilistes choisissent la couleur de leur voiture

Selon l’experte, le choix d’une couleur dépend surtout de l’aspect financier. En effet, le blanc ou le noir sont choisis parce qu’il s’agit des couleurs les moins chères pour le revêtement d’un véhicule. En revanche, un quart des individus peuvent se permettre de choisir la couleur de leur voiture.

Une démarche qui indique la volonté du conducteur d’affirmer sa personnalité, même si parfois le choix de couleurs est très restreint. Ceci dit, chaque couleur porte en elle des significations psychologiques spécifiques. Par exemple, le rose est une affirmation de l’empathie selon l’experte, tandis que le jaune est la couleur du bonheur, de l’optimisme et de la confiance en soi.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, la couleur bleue reflète la sérénité, la concentration et le calme, tandis que la couleur verte indique une volonté de l'automobiliste de se reconnecter à la nature, prônant l’équilibre et l’harmonie. Enfin, la couleur rouge est une référence à la chaleur, l’énergie et la force.

Pour les couleurs fluo, l’experte explique qu’elles révèlent une personnalité particulièrement assumée, une sorte d’extravagance. Quoiqu’il en soit, la dominance des couleurs neutres des voitures serait un indice de la robotisation de la société, en opposition avec les couleurs attrayantes de la nature. Choisir une couleur autre que blanc, noir ou gris serait donc le signe d’une volonté de se reconnecter à la nature. Et vous, de quelle couleur est votre voiture ?