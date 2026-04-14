Faire son lit tous les matins serait une très mauvaise habitude à bannir selon la science

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Faire son lit

Selon une étude scientifique britannique, le réflexe que l'on a à faire son lit chaque matin serait à proscrire pour ne pas vous exposer dangereusement à l'écosystème microscopique qui élit domicile dans votre literie.

Depuis tout petit, on vous apprend à border votre literie tous les matins avant de partir à l'école. Une habitude que l'on prend naturellement à l'âge adulte, souvent associée à la discipline et à l'ordre. Seulement, d'après un rapport publié dans le journal scientifique Experimental and Applied Acarology, cette routine serait malsaine pour la santé. Une conclusion qui risque de bousculer bien des certitudes.

Publiée en 2006, l'étude explique que si nous rabattons draps et couvertures sans les avoir aérés, nous créons de ce fait un joli nid douillet pour les acariens, avec qui nous partageons notre couche chaque nuit. Ces créatures microscopiques profitent de la chaleur corporelle accumulée sous les draps et de l'humidité que notre corps dégage durant le sommeil pour proliférer à grande vitesse.

Faire son litCrédit photo : iStock

Ces animaux microscopiques invisibles à l'œil nu (0,02 mm de long) sont environ 1,5 million, évoluant partout à travers les fibres de notre lit. Ils s'alimentent de peaux mortes et survivent grâce à l'humidité ambiante, se nichant dans les coins obscurs de votre matelas, de votre oreiller et de votre couette. Un univers parallèle et invisible qui se joue littéralement sous vos yeux, chaque nuit.

Par ailleurs, ces petites bestioles possèdent des cellules qui interceptent la vapeur de l'air, avec lesquelles elles s'hydratent. Elles se multiplient donc à l'aide de votre corps, qui leur assure eau et nourriture à volonté. De plus, leurs excréments contiennent un allergène qui peut déclencher des crises respiratoires mimant les symptômes de l'asthme. Pour les personnes allergiques, dormir dans un lit fraîchement fait chaque matin peut donc aggraver significativement leurs troubles respiratoires.

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Des acariensCrédit photo : iStock

Refaire son lit le soir, avant de se coucher

Par conséquent, les scientifiques conseillent à tous de laisser la literie respirer, sans border les draps tels que vous l'avez probablement toujours appris. Au contraire, il vaut même mieux réajuster tout ça le soir, juste avant d'y prendre place. Cette simple modification de vos habitudes matinales peut faire une vraie différence sur votre qualité de sommeil et votre santé respiratoire sur le long terme.

En effet, plus le linge est à l'air libre, plus les acariens auront du mal à survivre. L'atmosphère renouvelée de la pièce assèche les parasites, et la lumière du Soleil les détruit. Ouvrir les fenêtres de votre chambre dès le réveil renforce encore cet effet bénéfique, en accélérant le renouvellement de l'air et en faisant baisser le taux d'humidité ambiante.

Bien entendu, le meilleur moyen de s'en débarrasser est d'effectuer un entretien régulier. Les experts recommandent notamment de laver ses draps à la bonne fréquence selon les experts, en les remplaçant notamment toutes les deux semaines. Cela évite ainsi une infestation d'indésirables qui pourrait gâcher votre vie sans que vous ne sachiez trop pourquoi. Pensez également à exposer régulièrement votre oreiller et votre couette au soleil, une technique naturelle et efficace pour assainir votre literie sans produits chimiques.

Un litCrédit photo : iStock

Vous l'aurez compris, si vous voulez éviter une invasion d'animaux allergènes, veillez à défaire le lit tous les matins, en laissant chaque linge s'oxygéner convenablement durant la journée. Une petite révolution dans votre routine matinale, mais un geste simple qui peut avoir un impact réel sur votre santé au quotidien. La flemme de faire son lit n'a finalement jamais été aussi justifiée.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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