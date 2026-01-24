Gratuite depuis 37 ans, cette autoroute française va devenir payante, les automobilistes fulminent

En France, une autoroute gratuite depuis 37 ans va devenir payante d’ici quelques années. Une mauvaise décision selon les automobilistes et les élus, qui dénoncent cette nouveauté.

En France, la majorité des autoroutes sont payantes. C’est le cas de la “route la plus chère de France”, longue de 6,5 kilomètres, qui indigne les automobilistes. Mais si la plupart des routes sont payantes, ce n’est pas le cas de toutes.

Crédit photo : iStock

En effet, le tronçon de l’autoroute A40 qui relie Annemasse à Saint-Julien-en-Genevois, en Suisse, est gratuite depuis 37 ans. Elle permet aux travailleurs frontaliers de rejoindre facilement Genève. Long de 12 kilomètres, cet axe est employé quotidiennement par 50 000 véhicules.

L’autoroute va devenir payante

Cependant, la gratuité de cette route ne va pas durer. Selon le décret n°2025-752 publié le 31 juillet dernier, un système de péage “flux libre” va être mis en place sur cet axe. Aucune barrière de péage n’interrompera le trafic et les automobilistes pourront circuler sans ralentir. Selon Le Journal du Geek, des portiques équipés de caméras vont lire les plaques d’immatriculation des véhicules et une fois qu’ils auront emprunté cette route, les conducteurs auront 72h pour payer leur passage sur le site de l’ATMB (autoroutes et tunnel du Mont-Blanc).

Crédit photo : iStock

Le tarif du péage a été fixé à 1,80 euro pour un véhicule léger. Si vous optez pour un abonnement ou si vous avez un badge de télépéage, le montant pourrait passer de 1,80 euro à 0,94 par passage.

“Une double peine”

Ce dispositif devrait être mis en place dès le 1er février 2029, au grand regret des automobilistes et des élus locaux qui s’indignent contre cette décision. Ils craignent en effet que les conducteurs évitent cet axe et se reportent sur les routes secondaires, créant des embouteillages et des nuisances pour les habitants.

“Mettre en péage cette portion, c’est infliger une double peine aux milliers d’habitants du Genevois français : alourdir encore davantage le coût de la vie, déjà particulièrement élevé pour les ménages, et saturer le réseau secondaire, déjà très engorgé du fait de la proximité immédiate avec Genève. Cet axe de contournement de Genève est stratégique pour les déplacements de l’ensemble de notre territoire. Ses habitants et ses communes ne doivent pas être pénalisés de la sorte, sans compensations acceptables”, estiment les différents élus, selon des propos rapportés par France Bleu.

Malgré les protestations des locaux, cette mesure semble être actée et les automobilistes n’auront pas d’autre choix que de se plier à cette nouvelle réglementation.