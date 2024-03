« Un abus de pouvoir » : il rentre de vacances et découvre avec stupeur que sa voiture, garée sur une place gratuite, a été détruite par la fourrière

En rentrant de vacances, Emmanuel Pastor a eu une grosse surprise : sa voiture, qu’il avait laissée sur une place de parking gratuite, avait disparu.

Imaginez la scène : vous partez en vacances pendant plusieurs semaines et laissez votre voiture stationnée sur une place de parking gratuite. Mais à votre retour, votre véhicule n’est plus là. C’est ce qu’a vécu Emmanuel Pastor, un habitant de Biarritz.

À la mi-novembre, il a garé sa voiture sur une place gratuite dans une rue de la ville avant de partir en vacances pendant plusieurs semaines. À son retour le 4 janvier dernier, l’automobiliste a constaté que son véhicule avait disparu.

En remarquant son absence, Emmanuel a simplement pensé qu’il devrait payer une amende à la fourrière. Cependant, il est tombé de haut en apprenant que sa voiture avait bien été récupérée par la fourrière avant d’être… détruite.

“Je n’avais reçu aucun PV, aucun élément écrit. Je me suis rendu aussitôt à la police municipale et là, on m’a appris que mon véhicule était détruit. Je suis tombé de très haut. Elle n’était pas toute jeune, mais elle était très bien entretenue, à jour de son contrôle technique et je venais de changer les pneus”, a affirmé l’automobiliste, désemparé.

Une procédure digitalisée

Alors qu’il utilisait sa voiture pour son activité professionnelle, Emmanuel dénonce un “abus de pouvoir”. Depuis 2021, les procédures de la fourrière sont digitalisées. Suite au signalement d’un policier, un logiciel recherche le propriétaire du véhicule, envoie une lettre recommandée et déclenche le dépôt de la voiture en fourrière. Si le propriétaire ne donne aucune nouvelle, cette dernière est détruite.

Comme il était absent de son domicile, Emmanuel n’a jamais eu connaissance de cette lettre recommandée et sa voiture est partie rapidement.

“Une lettre recommandée a été présentée à mon domicile le 23 novembre. Je n’étais pas là. La voiture a été déclarée en abandon deux semaines plus tard et envoyée en destruction le 22 décembre. Il m’est déjà arrivé de laisser ma voiture trop longtemps, il y a quelques années. J’avais reçu un coup de téléphone et ma voisine, à qui je laisse toujours les clés, l’avait déplacée. Il suffirait d’hamoniser la manière de faire. Si j’avais reçu un SMS plutôt qu’une lettre recommandée, j’aurais toujours mon break”, a regretté Emmanuel.

En plus d’avoir perdu sa voiture, Emmanuel a dû payer un PV pour stationnement gênant.