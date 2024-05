Impossible à éviter, ce nouveau radar va devenir la bête noire des automobilistes

Dans les Yvelines, un radar autonome a vu le jour. Comme il peut être déplacé à tout moment et n’est pas forcément indiqué, il est difficile de l’éviter si vous roulez trop vite.

En France, les excès de vitesse sur l’une des principales causes d’accidents graves. Pour cette raison, les radars sont de plus en plus nombreux sur les routes, mais également de plus en plus sophistiqués. Radars embarqués, tronçons, tourelles… La sécurité routière rivalise d’idées dans le but de faire ralentir les automobilistes et de diminuer le nombre d’accidents.

Dans les Yvelines, un nouveau radar a été installé le 21 mai dernier entre Bouafle et Flins-sur-Seine, sur la D113. Il s’agit d’un radar autonome qui risque de ne pas plaire aux automobilistes.

Impossible de savoir où est le radar

En effet, ce radar est très difficile à éviter si vous roulez trop vite. En premier lieu, sa signalisation n’est pas obligatoire, ce qui signifie que vous ne verrez pas forcément de panneaux indiquant sa présence pour vous avertir. Les automobilistes qui roulent trop vite auront donc la surprise et il sera trop tard pour freiner.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, ce radar peut être facilement déplacé. Il sera donc impossible de savoir où il se trouve, et ce même si vous faites la route régulièrement. Le radar sera également capable de s’adapter à plusieurs limitations de vitesse, qui varient selon la direction sur cette route. Si vous ne connaissez pas bien la région ou que vous n’êtes pas attentif aux changements de vitesse, vous risquez d’autant plus de vous faire flasher. Il faudra donc faire preuve d'une vigilance constante pour l'éviter.

Si ce radar autonome a été placé à cet endroit, c’est dans l’objectif de sécuriser cette route très fréquentée, où l’on recense de nombreux excès de vitesse. L’objectif de ce nouveau radar est d’obliger les automobilistes à respecter les limitations de vitesse et de rouler moins vite, afin de diminuer le nombre d’accidents et de victimes sur la route.