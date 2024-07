Vos chaussures blanches comme neuves : l'astuce magique pour leur redonner tout leur éclat

Vous les aimez mais avec la météo et le temps, vos précieuses chaussures blanches s’abîment. Pour autant, pas question de s’en séparer. Cela tombe bien puisqu’une simple touche de bicarbonate de soude peut les rendre comme neuves.

Les chaussures, il faut en prendre soin. Elles protègent nos pieds mais sont également de vrais objets de mode. Ces derniers temps, les chaussures blanches font un retour en trombe. Petit hic, elles se salissent facilement. Pour sortir, ce n’est pas l’idéal.

Pourtant, il existe une méthode extrêmement simple pour redonner toute sa couleur blanche à vos chaussures : le bicarbonate de soude. Tâches de terre ou tâches jaunâtres, le bicarbonate est efficace dans de nombreux cas.

Si vous souhaitez redonner un aspect flambant neuf à vos chaussures blanches, munissez-vous de bicarbonate, d’une brosse et de l’eau chaude. Cette solution fonctionne pour les chaussures en tissu type Converse et pour les chaussures en cuir.

Redonnez un petit coup de jeune à vos chaussures blanches avec du bicarbonate

Crédit photo : Antonio_Diaz/ iStock

Avant de commencer, imbibez votre brosse d’eau chaude. Ajoutez le bicarbonate sur la brosse imbibée d’eau. Vous n’avez plus qu’à nettoyer vos chaussures. Les tâches vont disparaître comme par magie. Rincez ensuite vos chaussures et laissez-les sécher dans un endroit sec. En revanche, évitez les rayons du Soleil qui pourraient décolorer vos souliers que vous vous êtes efforcé de rendre plus blanc.

Si vous ne possédez pas de bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et même du dentifrice blanc feront l’affaire. Suivez les mêmes étapes détaillées juste au-dessus pour un effet neuf.

Autre astuce concernant vos baskets/ chaussures blanches en cuir. Pour les conserver plus longtemps, pensez à y appliquer un spray imperméabilisant deux fois par mois. Ce dernier va protéger vos chaussures qui s’abîmeront moins avec les intempéries et garder vos pieds au sec.

Crédit photo : Cleardesign1/ iStock

Enfin, si vos baskets et chaussures blanches ont du vécu mais que vous y teniez tout particulièrement, redonnez-leur un petit coup de jeune. Prenez du coton, du lait démaquillant et de l’alcool à 90°. Sur votre coton, appliquez-y le lait démaquillant. Frottez ensuite les tâches sur vos chaussures. Si une tâche persiste, ajoutez un peu d’alcool. Pour les tâches jaunes qui se trouvent sur les semelles, optez cette fois-ci pour une brosse à dents et du dentifrice ou vinaigre blanc. Suivez les mêmes étapes énoncées précédemment.

Vous voilà avec des chaussures blanches toute belles.