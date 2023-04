Ce géant de 14 ans mesure déjà 2,08 mètres, chausse du 65 et n'arrive pas à trouver des chaussures à sa taille

C’était mission impossible pour Eric Kilburn et ses parents afin de trouver une paire de chaussure. L’adolescent de 14 ans chausse du 65, soit du 23 US outre-Altantique. Une pointure que l’Américain ne parvenait pas à trouver en magasin jusqu’au jour où il a reçu l’aide d’un ancien champion de NBA et de marques de sport.

Eric et ses parents avaient beau faire le tour des magasins de Goodrich et ses alentours, dans le Michigan d’où ils sont originaires, mais rien n’y faisait. Impossible pour ce géant qui mesure 2,08 mètres à 14 ans de trouver chaussure à son pied.

Eric, qui joue aussi au football américain dans son collège, chausse du 23 US, soit du 65 chez nous. Mais aucun fabricant aux États-Unis ne produit de chaussures de cette taille. Un ami de la famille a bien réussi à dénicher cinq paires de chaussures d’une pointure 22 dans un déstockage Nike. Seulement, Eric craint qu’à 14 ans à peine et avec une croissance toujours en cours, il lui faudra bientôt d’autres paires avec une taille au-dessus.

Désemparée, la maman, Rebecca, a lancé un appel à l’aide à la télévision locale, qui a fait le tour des médias. « Nike nous a dit qu'à moins que notre fils ne devienne un sportif professionnel connu, ils ne pourraient pas nous aider », déplore Rebecca. Pour une paire sur mesure, il faudrait débourser entre 1500 et 3000 euros. Une somme que ne peut pas se permettre la famille Kilburn.

Les plus grandes marques et un ex-champion de NBA se mobilisent pour Eric

Une demande qui semble impossible pour Eric : « Moi, je veux juste des chaussures. Il n'y a rien de plus. J'ai besoin de chaussures parce que quand celles-ci vont devenir trop petites, je n'aurai plus rien à porter, ni sandales, rien ».

L’appel de sa maman a été entendu par différentes marques de sport comme Reebok, Puma et Under Armour. La première a même envoyé cinq paires de 22 de modèles différents à l’adolescent. Elles appartenaient toutes à l’ancien champion de NBA, Shaquille O’Neal (2,16 mètres) qui avait les plus grands pieds de l’histoire de la NBA.

Eric a même eu le droit à un appel de la star. « Il m'a dit qu'à mon âge aussi, sa mère n'arrivait pas à trouver des chaussures à sa pointure. J'ai été sidéré, je crois que mon âme a quitté mon corps pendant quelques instants », raconte le jeune homme encore bouleversé par sa rencontre téléphonique.

De son côté, Puma et son directeur Mark Staiger ont accepté de faire des chaussures sur mesure à Eric à un prix raisonnable: « 1500 dollars pour une paire de chaussure, c'est insensé », selon le PDG. Under Armour a décidé de faire de même pour aider Eric et d’autres jeunes « pour leur développement ».

