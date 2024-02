C'est quoi la “poignée hollandaise”, ce geste indispensable en voiture pour éviter les accidents ?

Connaissez-vous la “poignée hollandaise” ? Enseignée aux Pays-Bas dans l’apprentissage de la conduite, il s’agit d’un geste très important que nous devrions tous effectuer en voiture pour limiter le nombre d’accidents.

En ville, de plus en plus de personnes se déplacent en vélo, en trottinette ou en moto. Les cyclistes et les motards doivent donc apprendre à partager la route avec les voitures, ce qui n’est pas toujours évident. Pour rendre la circulation plus fluide et protéger les deux-roues, des aménagements ont été créés dans les grandes villes, comme les pistes cyclables. Mais malgré cela, les accidents restent nombreux.

Nombreux d’entre eux ont lieu lorsqu’un automobiliste se gare et ouvre sa portière sans regarder derrière lui, dans son angle mort. Avec ce geste qui peut paraître anodin et auquel on ne prête généralement pas attention, il risque de renverser un deux-roues en ouvrant sa portière brutalement. Un accident qui peut blesser, voire tuer le passager.

Pour limiter ces accidents, il suffit de regarder derrière soi avant d’ouvrir la porte. Cependant, on ne pense pas toujours à le faire. Pour rendre ce réflexe systématique, découvrez l’astuce de la “poignée hollandaise”. Le principe est simple : il suffit d’ouvrir sa portière avec sa main opposée.

Regarder derrière soi

Si vous êtes côté conducteur, ouvrez votre porte avec votre main droite, et inversement si vous êtes côté passager. Ainsi, vous serez obligé d’effectuer une torsion du corps et de pivoter vers l’arrière. Comme vous ne serez plus dos à la route, vous pourrez voir si quelqu’un arrive à côté de la voiture.

Crédit photo : iStock

Avec cette technique, vous ouvrirez également votre portière plus longuement, ce qui laissera plus de temps aux deux-roues pour réagir en s’écartant. Un geste valable pour le conducteur de la voiture, mais aussi pour tous les passagers.

“L’emportiérage est un véritable facteur de crainte pour les cyclistes, surtout quand la chaussée est étroite et que le flux de voitures nous oblige à serrer à droite de la chaussée. En obligeant le conducteur à vérifier son angle mort, cette technique permet de mieux anticiper l’arrivée de cyclistes. C’est un pas utile pour une meilleure cohabitation entre les usagers de la route”, a expliqué Thibault Quere, responsable du plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).

Cette méthode a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays comme le Canada ainsi que les Pays-Bas, où ce geste est enseigné dans l’apprentissage de la conduite. La Belgique souhaite également rendre cette pratique obligatoire dans le Code de la route. En France, la “poignée hollandaise” reste peu connue. Dorénavant, quand vous monterez en voiture, pensez à ce geste qui vous permettra peut-être de sauver des vies.