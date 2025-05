Le papier toilette va bientôt disparaître, voici ce qui va le remplacer

Quelle est la meilleure alternative au papier toilette, considéré comme polluant et nocif pour la santé et l’environnement ?

Difficile d’imaginer aller aux toilettes sans papier toilette. C’est pourtant ce qui nous attend à l’avenir. Les préoccupations environnementales et sanitaires ainsi que les préférences culturelles nous poussent à évoluer vers des pratiques plus durables. De plus, des solutions innovantes émergent. Et elles vont d’ici là remplacer le bon vieux rouleau de papier.

La fabrication du papier toilette nécessite de nombreuses ressources, à commencer par la pâte de bois (notamment pour les variétés ultra-douces). Des millions d’arbres sont abattus chaque année pour la seule production de papier toilette. Selon le site Think Stewart Ville, la demande accrue de fibres fraîches « contribue significativement à la déforestation mondiale ».

Ensuite, la production du papier toilette nécessite de nombreuses quantités d’eau dans les usines afin de transformer le bois en produits papetiers. Afin de garantir le blanchiment et la douceur du produit, le papier toilette reçoit un traitement chimique. Des traces de « contaminants permanents » ont été découvertes sur des échantillons de papier toilette provenant des quatre coins du monde après une recherche menée par l'Université de Floride. Les toxines contenues peuvent ainsi se retrouver dans l’environnement.

Une solution écologique et saine pour remplacer le papier toilette

Crédit photo : Pridannikov/ iStock

Par ailleurs, le papier toilette génère chaque année un volume conséquent de déchets parfois difficile à éliminer. Dès lors, la meilleure solution pour notre santé et l’environnement serait de trouver une alternative au papier toilette. La solution toute trouvée est le bidet, populaire chez nous mais aussi chez nos voisins italiens.

Le bidet offre un nettoyage à l’eau plus optimal et à l’impact environnemental moindre. De nos jours, les bidets sont électroniques. Ils possèdent un réglage de la température et de la pression de l’eau, et un système de séchage à air chaud. De vrais petits bijoux de technologie. Sur ce point, le Japon est largement en avance.

Crédit photo : kazoka30/ iStock

Leurs toilettes 2.0 offrent des systèmes innovants permettant de réduire le gaspillage de papier, tout en assurant une bonne hygiène. En plus, les médecins recommandent le nettoyage à l’eau plutôt qu’au papier. L’eau élimine les bactéries et les résidus, et limite les risques d’infections et d’irritations. Aujourd’hui, des bidets portables permettent de démocratiser la pratique, sans intervention sur la plomberie.

Le bidet semble être la meilleure alternative même si des textiles réutilisables comme le bambou arrivent sur le marché. Se pose alors la question du nettoyage de ces textiles et de leur impact sur l’environnement et la santé. Êtes-vous prêt à adopter le bidet ?