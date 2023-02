25 astuces pour savoir comment économiser

Vous avez envie d’économiser, mais n’y arrivez pas forcément ? Voici 25 astuces qui vous aideront à moins dépenser !

Économiser : une question d’organisation

Tirelire en cochon et pièces de monnaie Credit : Khanisorn Chaokla

Économiser ! Rien qu’entendre ce mot suffit à en faire grimacer certains. En effet, beaucoup pensent que si on gagne de l’argent, c’est pour le dépenser. Et d’ailleurs, il n’y a rien de plus vrai ! Travailler implique de gagner de l’argent, et gagner de l’argent implique de faire des dépenses. À quoi cela servirait-il de travailler si l’on ne peut même pas profiter de son argent ?

Toutefois, il faut savoir que la vie est un fleuve continu et pas un lac immobile. Cela signifie qu’il est nécessaire de penser à l’avenir, ce qui implique de gérer son budget, économiser son argent et penser au futur. Certes, il est important de profiter de la vie, mais économiser permet d’avoir une longueur d’avance sur l’avenir. De plus, économiser n’est pas aussi difficile qu'il y paraît. Il est tout à fait possible de faire des économies, sans pourtant limiter son budget «plaisir» au minimum. Le tout est de savoir s’organiser et de suivre certaines astuces qui peuvent se trouver très utiles.

25 astuces pour économiser

femme qui tient une tirelire en cochon Credit : Davidovici

Les astuces et conseils suivants vous permettront d’économiser et vous éviteront de dépenser votre argent à tout-va.

Rembourser ses dettes

Calculatrice et argent Credit : Delpixart

Avant d’économiser votre argent, assurez-vous de rendre celui des autres. Quelle que soit la somme, il est toujours préférable de ne plus rien devoir à personne. D’ailleurs, il s’agit plus d’un signe de respect envers la personne à qui vous avez emprunté. Si elles sont plusieurs, alors, vous avez des efforts à faire sur votre budget !

Gérer son argent

Vos dépenses doivent être proportionnelles à vos revenus. Il est irresponsable de trop dépenser et de vivre au-dessus de ses revenus. La meilleure méthode pour gérer son budget est la méthode 50/30/20 :

50 % des revenus pour les dépenses de base de la maison ;

30 % des revenus pour les dépenses personnelles ;

20 % des revenus pour les économies.

Programmer ses économies

Tirelire en cochon Credit : Zhanna Danilova

Il est possible de programmer ses économies à l’avance en prenant en compte ses revenus. Fixez-vous la règle d’épargner X euros chaque mois et classez l’argent dès que vous le recevez. Vous organiser de cette manière fera de cette pratique une habitude.

Le centime par jour

Pièces d’euros Credit : AndreasWeber

Faire des économies n’implique pas toujours une grosse somme d’argent. La méthode du centime par jour est relativement facile à appliquer et vous permet d’économiser, sans même que vous vous en aperceviez.

Pour le premier jour, il faut épargner un centime. Le lendemain, deux centimes. Le surlendemain, quatre centimes. La somme à épargner sera multipliée par deux tous les jours. Au bout d’une année, vous vous retrouverez avec une quantité d’économies non négligeable.

Fixer une limite pour les dépenses par cartes

Femme qui tient plusieurs cartes de crédit Credit : Farknot_Architect

Payer avec une carte bancaire est plus pratique psychologiquement. Comme l’argent n’est pas physique, il est moins difficile de le dépenser. Pourtant, cet argent existe bel et bien et il diminue dans votre compte en banque. Fixez-vous une limite de dépenses pour vous assurer de ne pas tomber dans le rouge à la fin du mois.

Ouvrez un compte épargne

Banque en ligne Credit : pressureUA

Le compte épargne est une valeur sûre. Il s’agit d’argent que vous économisez, qui grandit, et, surtout, que vous ne pouvez pas toucher avant quelque temps. Alimenter un compte épargne est un véritable investissement.

Réduire les charges d’énergie

Main qui tient une ampoule Credit : lovelyday12

L’énergie (chauffage et électricité) représente près de 10 % des dépenses des ménages en France. Pour faire des économies, il est conseillé de réduire ses dépenses énergétiques. Par exemple, réduire la facture d’électricité en éteignant les lumières et en n’utilisant que rarement des appareils qui consomment beaucoup. Pour le chauffage, passez aux modèles d’appareils de chauffage moins gourmands en énergie. Il est également possible de changer de fournisseur d’énergie, mais pensez à comparer avant de vous lancer.

Limiter sa consommation d’eau

Femme qui verse de l’eau dans un robinet Credit : Andrii Medvediuk

L’eau est également un facteur déterminant pour les dépenses dans une maison. Il est très facile d’économiser de l’eau. Par exemple, fermez le robinet lorsque vous vous lavez les mains ou quand vous vous brossez les dents. Prenez des douches intelligentes, et ne dépensez pas des litres d’eau pour vous laver les cheveux. Si vraiment vous laver les cheveux requiert d’utiliser de l’eau à foison, alors, utilisez un shampoing sec pour éviter d’avoir à les rincer.

Pensez également à limiter l’utilisation du lave-linge et du lave-vaisselle.

Trouver une activité supplémentaire

Femme contente avec un ordinateur sur les cuisses Credit : Deagreez

Une source de revenus supplémentaire est toujours la bienvenue. Vous pouvez par exemple vous mettre à la vente de petits appareils électroniques en ligne. Il vous suffit de trouver un fournisseur et de revendre vos appareils à un prix plus élevé pour faire des bénéfices. Si vous êtes bon cuisinier, pourquoi ne pas vendre de petites pâtisseries ou des mignardises (à votre échelle) ? Vous pouvez aussi prendre un second travail pour la nuit ! Peu importe ce que vous décidez de faire, l’important est que cette nouvelle source de revenus vous rapporte assez d’argent pour économiser encore plus.

Annuler les abonnements non utilisés

Netflix sur téléphone Credit : Wachiwit

Ici, il n’est pas question d’assurance, d’électricité, de chauffage, et d’Internet. Avec le logement, ce sont des dépenses fixes qu’il est impossible de supprimer de son budget. Il serait plus question de ces abonnements que vous n’utilisez pas forcément comme les plateformes de vidéos à la demande, les plateformes de musique en streaming, etc. Si vous ne les utilisez pas, ne faites pas de dépenses inutiles, et résiliez-les.

Faire soi-même les petites réparations

Homme qui répare une machine à laver Credit : Povozniuk

Une maison est un nid à petites pannes. Mais, il n’est pas toujours nécessaire d’appeler le plombier pour un peu d’eau qui fuit du robinet. Investissez dans une boîte à outils et apprenez à le faire vous-même. Pour vous aider, vous trouverez des dizaines de vidéos qui expliquent comment faire sur YouTube. Cette astuce est à partager !

Réfléchir avant d’acheter

Femme qui réfléchit Credit : PeopleImages

Ne vous laissez pas tenter par les dépenses superflues. Votre logement n’a pas forcément besoin d’être plus grand, vous n’avez pas besoin d’un nouveau téléphone, et l’achat de ces nouvelles chaussures ne vous rendra pas votre ex qui vous a quitté parce que vous avez dépensé la moitié de vos économies pour l’achat d’une console de jeu. Fixez vos objectifs et laissez tomber les achats inutiles.

Ou utiliser une méthode légèrement malhonnête, mais tout à fait légale !

Femme qui fait shh Credit : Deagreez

Si vraiment vous avez envie de cet appareil à raclette ou si cette petite robe est parfaite pour votre rendez-vous de cette semaine, alors, prenez les produits, mais assurez-vous qu’ils viennent avec une promesse de retour de la part du magasin. Une fois que vous les aurez utilisés, rendez-les au magasin pour vous faire rembourser votre argent. Ce n’est certes pas très éthique, mais cela reste un moyen de se faire plaisir sans dépenser, et, surtout, cette méthode est légale à 100 %.

Réduire ses dépenses pour les courses

Rayon de supermarché Credit : gopixa

Si vous faites vos courses tous les jours, automatiquement vous dépenserez une somme conséquente. Il est préférable de faire les courses une seule fois par semaine et de faire des provisions pour le placard. Faites une liste de courses et listez vos dépenses en même temps ! De ce fait, vous saurez quelle quantité d’argent vous dépenserez pour les courses de la semaine, et pourrez gérer votre budget à votre guise.

Achetez en gros

Rayon de supermarché Credit : Kwangmoozaa

Pour les produits de base, rendez-vous chez un grossiste. Acheter en gros évite les prix trop élevés, et permet de constituer un stock chez soi. Prévoyez une pièce de votre maison qui sera dédiée au stock de provisions en gros.

Arrêtez les aliments superflus !

Junk food Credit : happy_lark

Les chips, les sodas, le chocolat et autres sucreries ne sont pas essentiels pour que rester en vie ! Le mieux est de limiter la consommation de ces aliments, voire de les éliminer totalement de votre alimentation. Certes, ils procurent du plaisir, mais, si cela peut vous consoler, dites-vous que c’est meilleur pour votre santé. Vous n’y croirez pas forcément, mais vos finances vous remercieront.

Achetez malin

Promotions Credit : Dezein

Lorsque les finances ne sont pas coopératives, il est conseillé d’appliquer une méthode d’une incroyable efficacité : lapatience. Sachez être patient et attendez le bon moment pour acheter. Lors du Black Friday, pendant les soldes d’été ou des promotions de Noël, vous serez en présence de produits vendus à des prix dérisoires. Choisissez ce moment pour vous offrir des appareils électroniques et des vêtements, les articles les plus soldés durant ces périodes.

Le batch cooking

Femme qui cuisine Credit : Lyndon Stratford

Lorsque vous cuisinez tous les jours, vous utilisez, tous les jours, de l’électricité, de l’eau et du gaz. Avec le batch cooking, réduisez considérablement votre consommation énergétique. Le batch cooking consiste à cuisiner tous les plats de la semaine en une seule fois, et à les entreposer dans le réfrigérateur en attendant de les réchauffer au moment voulu.

N’achetez pas, investissez

Homme qui a trouvé une solution Credit : Deagreez

Lorsque nous achetons des appareils électroniques, nous voulons acheter celui au prix le plus bas, pensant faire une bonne affaire. Pourtant, acheter moins cher n’est pas forcément acheter mieux. Pour vos appareils électroniques ou autres, privilégiez la qualité plutôt que le prix. Il est préférable de payer un montant plus élevé en une fois, que de payer un montant bas plusieurs fois.

Vendre les objets inutilisés

Vide-grenier Credit : Alona Maiorova

Si vous ne l’utilisez pas, vendez-le. S’il est invendable, donnez-le. Si personne n’en veut, jetez-le.

Évitez les sorties trop fréquentes

Boîte de nuit Credit : nd3000

Il n’est pas conseillé de sortir tous les week-ends. Les dépenses pour le repas du restaurant, les boissons, la boîte de nuit et le prix du taxi pour rentrer à deux heures du matin complètement ivre peuvent mettre à mal vos finances et affecter vos économies. Lorsque vous établissez votre budget pour le mois, prévoyez un petit montant pour une sortie ou deux. Faites-vous plaisir, mais restez raisonnable.

Faites durer vos vêtements

Vêtements Credit : Viktoriya Kraynyuk

L’achat de vêtements peut devenir une pratique compulsive. En effet, acheter un tee-shirt implique l’achat d’un pantalon, qui implique l’achat de chaussures, qui implique l’achat d’une veste, etc. Il est donc préférable de limiter au maximum le besoin d’acheter des vêtements. Ici, comme pour les appareils électroniques, privilégiez la qualité. Un jean de bonne qualité peut vous durer plus de 10 ans. Pensez également à bien entretenir vos vêtements pour éviter de les abîmer prématurément.

Limitez vos déplacements en voiture

femme qui marche avec son chien Credit : Chalabala

Le prix de l’essence a énormément augmenté ces dernières années. Marcher, c’est gratuit ! N’utilisez votre voiture que lorsque cela est nécessaire. Pour vos déplacements quotidiens, troquez la voiture contre les transports publics. Vous vous lèverez sûrement plus tôt, mais vos finances vous remercieront, encore une fois !

Prenez soin de vous

Personnes qui font du sport Credit : Ridofranz

Tomber malade coûte de l’argent. Faites le plus attention possible pour ne pas tomber malade et, surtout, prenez la peine de reposer votre corps. Un corps faible et fatigué tombe malade très facilement.

Activité physique, alimentation et sommeil. Respectez ces trois piliers de la santé et vos économies n’en pâtiront pas.

Ne vous laissez pas tenter par les grosses rentrées d’argent

Femme tentée par une tablette de chocolat Credit : Deagreez

Vous avez eu une prime conséquente ou vous avez gagné une forte somme d’argent à un jeu à gratter ou lors de votre soirée poker de la semaine ? Félicitations ! Mais, ne vous emballez pas. Si vous ne faites que penser à «Je vais acheter cette nouvelle tablette, je le mérite ! », vous risquez de tout dépenser. Alors, résistez à la tentation et gonflez plutôt votre épargne, vous ne le regretterez pas.