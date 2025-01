N'aérez jamais votre maison entre 8h et 10h en hiver, voici pourquoi

S’il est recommandé d’aérer votre maison tous les jours quelle que soit la météo, ne le faites pas entre 8h et 10h en hiver. Voici pourquoi.

Pour garder une maison propre et combattre l’humidité ambiante, il existe un geste essentiel à faire au quotidien : aérer. Selon Maison & Travaux, il est recommandé d’ouvrir les fenêtres de votre logement pendant 10 à 15 minutes chaque jour afin de renouveler l’air sans gaspiller trop de chaleur.

Crédit photo : iStock

Aérer son logement a de nombreux bienfaits car cela permet d’éliminer les mauvaises odeurs, renouveler l’air ambiant et combattre d’humidité. Quand un logement est trop humide, des moisissures peuvent apparaître et provoquer des problèmes respiratoires comme l’asthme et les allergies. Pour éviter cela, voici les gestes essentiels à faire pour lutter contre l'humidité des murs.

Quel que soit le temps extérieur, pensez à aérer chaque pièce de votre maison quotidiennement. Cependant, faites attention à ne pas aérer votre maison à n’importe quelle heure de la journée. En hiver, il est déconseillé d’ouvrir les fenêtres entre 8h et 10h. Voici pourquoi.

Quand ne pas aérer ?

En hiver, les températures sont froides et l’air est chargé d’humidité, notamment le matin. Un air humide est plus difficile à chauffer et s’il s’engouffre dans votre maison, votre facture de chauffage risque d’augmenter. Même chose avec le froid : vos radiateurs vont chauffer davantage pour compenser la perte de chaleur, ce qui va entraîner une surconsommation. Pour cette raison, Laho Rooftop conseille de ne pas aérer votre maison entre 8h et 10h, période de la journée où l’air est particulièrement froid et humide.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, il est recommandé de ne pas aérer avant d’aller vous coucher car cela pourrait refroidir votre chambre et vous empêcher de dormir. Idéalement, pensez à ouvrir vos fenêtres en milieu de journée, soit entre 11h et 16h. À ce moment-là, la température sera plus douce à l’extérieur et vous pourrez renouveler l’air de votre logement sans risque. Ces conseils doivent être appliqués uniquement en hiver car en été, vous devrez redoubler d'astuces pour garder votre maison fraîche et aérer le matin et le soir, quand il fait plus froid.