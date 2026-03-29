Ne manquez pas ces ludospaces d'occasion à moins de 5 000 euros

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle petite voiture mais vous n’avez pas envie de vous ruiner pour autant ? Voici quatre modèles de ludospaces d’occasion proposés à moins de 5 000 euros.

Un ludospace est un véhicule familial entre la citadine et le monospace. En France, le modèle emblématique du ludospace et le Renault Kangoo. Si vous êtes à la recherche de l’une de ces petites voitures, tournez-vous vers les modèles d’occasion. Aujourd'hui, certaines voitures très populaires il y a 10 ans sont invendables en France, tandis que d'autres connaissent toujours un grand succès.

Actuellement, on retrouve des bons plans à ne pas manquer. Certains modèles, repérés par le magazine Auto Plus, sont à moins de 5 000 euros. En plus d'être peu chers, ces modèles peuvent être très performants, comme ce véhicule qui va dépasser le million de kilomètres. Voici les voitures concernées.

Renault Kangoo

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On vous en parlait : le Renault Kangoo est le modèle incontournable des ludospaces. Bien que la consommation de carburant de cette voiture reste élevée, elle est plus faible que sur les anciens modèles des diesels. Le Renault Kangoo dispose d’une climatisation, de rangements et de tablettes aviation, le tout pour moins de 4 500 euros.

Citroën Berlingo

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La Citroën Berlingo est une voiture à nouveau abordable, même pour ses modèles les plus hauts de gamme. On retrouve toutes les fonctions utiles comme la climatisation, le régulateur de vitesse, la radio avec commandes au volant ainsi que les phares et essuie-glaces automatiques. En plus de cela, ce modèle a deux portes latérales coulissantes et des tablettes aviations, au prix de 4 990 euros en occasion.

Fiat Qubo

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Ce ludospace est encore méconnu et pourtant, il s’agit d’une bonne affaire. La Fiat Qubo est une petite voiture d’occasion qui possède deux portes latérales, quatre airbags, la climatisation et la radio. Malgré sa taille réduite, vous aurez un bel espace à l’intérieur de la voiture, que ce soit sur la banquette arrière ou dans le coffre. Ne manquez pas cette belle affaire à 3 990 euros pour les modèles d’occasion.

Skoda Roomster

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Située entre le ludospace et le minispace, la Skoda Rommster est une petite voiture familiale qui a un point fort : ses sièges arrière sont indépendants de la banquette et peuvent être coulissants. Celui du milieu peut notamment se rabattre en tablette pour ranger les boissons. Avec son toit panoramique, ce modèle séduira petits et grands. Bien que cette voiture soit un peu plus chère (comptez 5 590 euros pour une occasion), son prix reste abordable.

Si vous êtes à la recherche d’une petite voiture, n’hésitez pas à vous renseigner sur ces modèles afin d’acquérir un nouveau véhicule sans faire un trou dans votre porte-monnaie.