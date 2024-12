Devez-vous jeter les ustensiles en plastique noir de votre cuisine ? Voici la réponse des experts

Les ustensiles en plastique noir possèdent-ils des risques pour la santé ? Des experts répondent et vous livrent leurs conseils.

Vous possédez peut-être cet ustensile dans votre cuisine. La spatule en plastique noir, tout comme certains plateaux de sushis et des jouets pour enfants, pourrait être dangereuse pour la santé. Aux États-Unis, des scientifiques alertent sur ces objets. La raison : les retardateurs de flammes qu’ils contiennent.

Selon le site spécialisé Cancer Environnement, « les retardateurs de flamme bromés sont incorporés dans des produits de consommation pour les rendre moins inflammables ». Il s’agit d’additifs -ou produits ignifuges- que les fabricants ont commencé à ajouter dans leurs produits (télévisions, ordinateurs) dans les années 1970 afin de ralentir la propagation des incendies.

Cependant, des études passées ont prouvé que les retardateurs de flamme peuvent s'échapper des plastiques, notamment lorsqu'ils sont chauffés. La communauté scientifique suspecte depuis plusieurs années les retardateurs de flamme d’avoir des effets néfastes sur la santé et l’environnement. Dès lors, de nombreux ménages se posent la question de savoir s’il faut se séparer des objets qui en contiennent.

Quels sont les risques et comment les limiter ?

Crédit photo : Tatiana Dvoretskaya/ iStock

Le New York Times s’est penché sur la question et a demandé l’avis à plusieurs professeurs de santé environnementale. Le journal américain précise qu’il est compliqué de savoir exactement quels produits contiennent les retardateurs de flamme. « Les chercheurs ont découvert ces produits chimiques dans 17 des plus de 200 produits ménagers testés », responsables de cancers, de perturbations endocriniennes et d’effets sur la santé reproductive et neurodéveloppementale.

Ces produits sont pourtant interdits depuis 2021 du fait de leur dangerosité sur l’environnement et la santé, rappelle encore le New York Times. Une étude de 2018 réalisée par Stuart Harrad, professeur de chimie environnementale à l’Université de Birmingham, a montré que plonger ces ustensiles dans de l'huile de cuisson chaude pendant 15 minutes était le « pire scénario ».

Joseph Allen, professeur à l'Université d’Harvard tente de rassurer : « Dans des conditions normales d’utilisation, il est très peu probable que ces produits chimiques se retrouvent dans les aliments que vous cuisinez à des niveaux significatifs qui devraient vous inquiéter ».

Crédit photo : Irada Zaitova/ iStock

Mais alors, que faire pour limiter les risques ? Certains experts conseillent d’éviter de laisser les ustensiles en plastique dans des casseroles ou des poêles chaudes, de réchauffer des aliments dans des ustensiles en plastique noir et de jeter tous les objets similaires qui seraient ébréchés afin d’éviter qu’ils ne contaminent les aliments s’ils éclatent.

Enfin, les spécialistes conseillent de remplacer les spatules et autres ustensiles en plastique noir par des spatules en bois ou en métal pour ne pas rayer les poêles anti-adhésives.