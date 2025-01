Voici comment un simple stylo peut calmer les crises d'angoisse

C’est incroyable mais vrai. Une thérapeute partage son astuce pour calmer les crises d’angoisse avec un simple stylo. Le résultat est surprenant.

Les personnes qui souffrent de crises d’angoisse vous le diront, il est plutôt difficile de les calmer lorsqu’elles surviennent. Une attaque de panique est une peur intense et soudaine qui peut durer de quelques minutes à une heure. D’après l’Assurance maladie, une crise dure en moyenne de 20 à 30 minutes.

Ces crises se traduisent par des symptômes physiques comme des palpitations, des douleurs à la poitrine, des nausées, des sueurs et l’impression d’étouffer. Ainsi, ce n’est pas par hasard si ceux qui en ont fait l’expérience comparent cette sensation à celle d’une crise cardiaque.

Le plus important reste alors de calmer cet épisode de crise. Et pour cela, chacun a sa méthode, qui fonctionne plus ou moins. Le site Inicea conseille par exemple de prendre une grande inspiration puis de contracter les muscles pendant 10 secondes avant de relâcher la tension en expirant profondément. Il existe également une technique méconnue avec un stylo qui a fait ses preuves.

Un stylo pour calmer les crises d’angoisse

Cette technique a été partagée par Lauren Auer, thérapeute américaine en traumatologie, sur Instagram avant d’être repérée par le compte lescopainszen_fr et Santé Magazine. Lauren Auer explique à ses abonnés qu’en cas de crise, il faut se resituer dans le présent. Sa technique s’inspire ainsi du brainspotting, une psychothérapie qui utilise le mouvement oculaire.

Pour cela, rien de plus simple. Lauren Auer conseille de se munir d’un stylo ou de n’importe quel objet à portée de main. Puis, il vous suffit de le positionner à la hauteur des yeux et de le regarder fixement. Ce faisant, l’arrière-plan de votre vision devient flou tandis que le stylo reste net. Faites ensuite le mouvement inverse pour que le stylo devienne flou et l’arrière-plan net. Alternez les deux mouvements durant quelques temps.

Lauren Auer explique que cette technique permet de faire appel à la concentration oculaire. Cela stimule ainsi le nerf vague qui joue un rôle important dans la régulation du système nerveux, complète-t-elle. Le rythme cardiaque ainsi que la respiration se calment et se régulent.

Cette technique du stylo est particulièrement efficace pour détourner l’attention du cerveau sur un simple objet. Toutefois, la spécialiste rappelle qu’il ne s’agit pas d’un traitement contre le stress et qu’il faut consulter un médecin si les crises se répètent.