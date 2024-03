Passage à l'heure d'été dans quelques jours : voici quand vous devez changer d'heure

Dans quelques jours, le printemps pointera le bout de son nez et il sera temps de passer en heure d’été. Voici ce qu’il faut savoir.

Chaque année, c’est la même chose : en hiver, en recule d’une heure, en été, on avance d’une heure. En 2024, on passera à l’heure d’été dans la nuit du 30 au 31 mars 2024, juste avant le mois d’avril ! Mais alors, à quel moment faut-il vraiment changer d’heure sur toutes ses horloges ?

Selon la règle française du changement d’heure, on avancera d’une heure à 2 heures du matin le 31 mars. Il sera donc trois heures du matin. Pour éviter donc les mauvaises surprises au réveil, il est conseillé de changer en amont vos horloges qui ne sont pas automatiques. Malheureusement, avec ce changement d’heure, on perdra donc une heure de sommeil. Le prix à payer pour profiter de belles et longues journées d’été, on l’espère, ensoleillées.



Crédit photo : iStock

Comment bien vivre ce changement d’heure ?

Avec ce léger décalage horaire, notre corps peut être légèrement perturbé. En cause notamment ? Notre rythme circadien (horloge interne) qui est déséquilibré. Pas de panique, il est possible de mettre en place certaines habitudes afin de mieux vivre ce changement d’heure. Lorsque l’on passe en heure d’été, le corps a plus de mal à perdre une heure de sommeil.

Crédit photo : iStock

Pour s’y préparer, il est conseillé d’avancer son réveil d’une heure quelques jours avant, pour habituer son organisme. Les experts en sommeil recommandent également d’éviter les stimulations avant de se coucher, comme l’utilisation trop importante des écrans. Enfin, on écoute son corps et on se repose dans les prochains jours. L’idée est que vous puissiez vivre les premiers jours de printemps, au mieux. En suivant ces conseils, vous vivrez au mieux le passage à l'heure d'été.

Alors, prêts à apprécier les beaux jours ?