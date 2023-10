Permis de conduire : voici jusqu'à combien vous pourrez rouler sans perdre de point

La nouvelle réforme du permis de conduire sera appliquée le 1er janvier 2024. À partir de cette date, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ne seront plus sanctionnés.

Le gouvernement a annoncé une nouvelle réforme du permis de conduire. Dès le 1er janvier 2024, de nouvelles mesures seront appliquées. Les jeunes pourront par exemple conduire dès l’âge de 17 ans, au lieu de 18 ans, et le permis de conduire sera dématérialisé sur smartphone. En plus de cela, une grande nouveauté concernant les sanctions en cas d’infraction va être appliquée.

Le gouvernement a modifié le barème des retraits de points en cas d’excès de vitesse, appliquant une marge de tolérance plus élevée. Cette modification est demandée depuis plusieurs années par les automobilistes, qui jugent le retrait de point trop sévère lors d’un excès de vitesse, notamment lorsque celui-ci est inférieur à 5 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.

Fin des sanctions pour les petits excès de vitesse

Les automobilistes ont été entendus puisque dès l’année prochaine, ces petits excès de vitesse ne seront plus punis aussi sévèrement. Rouler à moins de 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ne sera plus sanctionné et n'entraînera plus de perte de point. Ainsi, il sera par exemple possible de rouler jusqu’à 96 km/h dans une zone limitée à 90 km/h, et ce sans se faire verbaliser.

Crédit photo : iStock

Si cette nouvelle ravit les automobilistes, elle est très critiquée par les associations de prévention routière qui estiment que cette mesure va augmenter les accidents sur la route à cause de la vitesse.

Bien que l’excès de vitesse inférieur à 5 km/h ne sera plus sanctionné, il est important de rappeler que ce n’est pas une raison pour augmenter son allure sur la route. Respectez toujours la vitesse maximale autorisée pour des raisons de sécurité.