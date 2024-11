Peu de gens le savent, mais vous pouvez mettre ces 10 objets inattendus au lave-vaisselle

La lave-vaisselle est un appareil multifonction mais nous avons tendance à l’oublier. On vous livre dix objets que vous pouvez mettre dans l’appareil pour un résultat impeccable.

Le lave-vaisselle est un appareil essentiel de notre cuisine et quotidien. Il est un sérieux gain de temps pour laver la vaisselle. Mais saviez-vous qu’il avait bien d’autres fonctions ?

L’appareil est en effet polyvalent et peut, en plus de laver, désinfecter, rincer et même cuire de nombreux objets et aliments. On fait le tour des dix objets auxquels vous n’aviez pas pensé mais qui peuvent aller au lave-vaisselle. Garanti sans risque.

10 objets que vous pouvez mettre au lave-vaisselle

Chaussures

Cela peut paraître sale, mais les chaussures en plastique, en toile ou les tongs se lavent parfaitement dans le lave-vaisselle. Inutile de lancer un cycle complet, notamment pour le séchage. C’est à ce moment-là que vous risquez d’abîmer vos chaussures. Pour cette étape, vous devrez compter sur le soleil et l’air frais. N’oubliez pas d’enlever les semelles amovibles avant le nettoyage.

Casquettes

Restons dans les vêtements et plus particulièrement les casquettes. Si vous n’en portez pas des masses, le problème ne se posera pas. Mais si c’est le cas, vous pourrez les mettre au lave-vaisselle. Dedans, elles ne risqueront pas de se déformer comme ce peut être le cas dans la machine à laver.

Pinceaux de maquillage

Il est parfois difficile de nettoyer ses pinceaux à maquillage. Plus de raison de se faire du souci puisque le lave-vaisselle est l’allié parfait pour cette tâche. Il faudra juste bien faire attention à ce que les pinceaux soient bien secs avant de les réutiliser.

Accessoires de la salle de bain

Il n’y pas que les pinceaux de maquillage qui peuvent aller au lave-vaisselle? En fouillant un peu, vous trouverez de nombreux objets de votre salle de bain pouvant être lavés dans l’appareil. Pensez par exemple aux brosses à dents, aux gobelets, aux rasoirs, les tubes de produits en plastique, les porte-savon et même les brosses à cheveux. Mais attention, pour ce dernier objet, veillez à bien enlever les cheveux afin d’éviter qu’ils ne bouchent la canalisation du lave-vaisselle.

Jouets

Ce sont de véritables nids à microbes et saletés, les jouets des enfants traînent un peu partout dans la maison et le jardin. Un petit tour au lave-vaisselle et ils ressortiront comme neufs. Surtout, évitez de mettre des jouets électroniques et contenant des piles. Privilégiez les jouets en plastique.

Clés

Autre nid à microbe, les clés. elles traînent dans nos poches ou notre sac toute la journée. Puis, on les touche avec les mains et rapidement, elles deviennent très sales. Ce qu’il y a de bien avec les clés, c’est que vous pouvez les laver à volonté dans le lave-vaisselle.

Outils de jardin

Vous en avez assez de nettoyer vos outils de jardin à la main ? Optez désormais pour le lave-vaisselle qui fera tout à votre place ! Enlevez cependant le surplus de boue ou de terre lorsqu’il y en a et faites tourner la machine.

Grille de cuisson et grille d’aération

On vous avoue que celui-ci semble vraiment incongru. Pourtant les grilles de cuisson, pleines de gras et autres résidus de nourriture, n’auront aucun mal à se refaire une beauté au lave-vaisselle. Il en est de même pour les grilles d’aération, souvent couvertes de poussière.

Pommes de terre

Vous avez envie de passer un long moment à nettoyer vos pommes de terre de la terre qui les recouvre ? Alors, ne perdez plus votre temps et envoyez-les au lave-vaisselle pour qu'elles ressortent toutes belles. Bien sûr, ne mettez pas de produit vaisselle dans l’appareil pour des soucis de santé.

Cuisson

On poursuit la partie des aliments avec cette astuce connue mais peu répandue : la cuisson au lave-vaisselle. Le saumon, les œufs, les viandes tendres, les viandes blanches et les crevettes sont autant de bons aliments à faire cuire au lave-vaisselle. La cuisson sera ainsi plus lente, plus douce mais aussi plus saine. Laissez la magie opérer et savourez.