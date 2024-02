52 % des voitures neuves sont trop larges pour les places de parking, le stationnement bientôt impossible ?

Les nouvelles voitures sont plus grosses qu'auparavant et cela risque de poser un sacré problème à l'avenir. Précisions.

Le stationnement en ville devient de plus en plus compliqué pour les automobilistes alors si, en plus, les constructeurs n'y mettent pas du leur, on va droit dans le mur.

Plus de la moitié des véhicules neufs sortis d'usine aujourd'hui seraient en effet beaucoup trop grands pour les places de parking. C'est du moins ce que révèle une analyse réalisée par la Fédération européenne pour le transport et l'environnement (Transport & Environment).

Les voitures neuves sont trop grandes pour nos places de parking

Cette étude nous apprend que les voitures neuves s'élargissent en moyenne de 1 cm tous les deux ans. Et cette tendance n'est pas près de s'arrêter en raison de l’augmentation des ventes de SUV.

Il faut savoir que cet élargissement n'est pas sans conséquences car il risque tout bonnement d'empêcher, à terme, les automobilistes de stationner correctement dans les zones urbaines.

Pourquoi ? Tout simplement car les places de parking actuelles ne sont pas adaptées à de tels gabarits.

Le rapport de Transport & Environment (T&E) nous explique ainsi que 52% des 100 modèles de voitures les plus vendus en Europe, en 2023, excèdent les 180 centimètres de large. Ce qui correspond à la taille standard minimum des places de stationnement sur la voie publique dans les grandes villes, dont Paris. À titre de comparaison, la largeur moyenne des voitures était de 177,8 cm en 2018. Il ne faut pas être un génie des mathématiques pour comprendre que l'espace risque de manquer car les nouvelles voitures prennent trop de place.

Et ce n'est pas tout car en dehors des problèmes de stationnement observés sur les voies publiques, on constate également des difficultés au niveau des places disponibles dans les parkings souterrains, eux aussi confrontés à ces nouveaux gabarits encombrants. Ces places, pourtant plus grandes (240 cm de large en moyenne), sont ainsi monopolisées par les gros SUV de luxe dont la taille (200 cm de large environ) ne laisse que peu de marge aux autres usagers garés à côté. La cohabitation devient alors complexe, pour ne pas dire impossible. En résumé, les automobilistes conduisant des véhicules « normaux », stationnés à côté de ces mastodontes, éprouvent les pires difficultés à se garer et, surtout, à sortir et entrer dans leur voiture. Ubuesque, n'est-ce pas ?

Selon T&E, « si la limite de largeur des voitures neuves n’est pas revue » à la baisse par l’UE et « si les villes n’augmentent pas leurs tarifs de stationnement, les grands SUV et les pick-ups continueront à grossir jusqu’à atteindre la limite prévue pour les camions ».

Le stationnement urbain deviendrait alors un enfer quotidien...