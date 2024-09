Plus vous voyagez, plus vos billets d'avion pourraient être chers avec cette nouvelle taxe

Une association a récemment proposé la mise en place d’une nouvelle taxe qui pénaliserait les personnes qui prennent beaucoup l’avion. Une nouveauté qui risque de ne pas plaire à tout le monde…

L’aviation est l’une des sources de pollution les plus importantes dans le monde et contribue à près de 6% du réchauffement climatique. En 2019, le trafic aérien représentait 7% des émissions françaises de CO2. L’avion serait principalement utilisé par les “personnes aisées, urbaines, diplômées et plutôt jeunes pour partir en vacances”. Les 20% des ménages les plus aisés concentreraient 42% des émissions de l’aérien pour leurs loisirs.

Crédit photo : iStock

Devant ces constats, l’association Réseau Action Climat estime que les solutions actuelles, comme les carburants de synthèse et les biocarburants, “sont insuffisantes à elles seules pour respecter l’accord de Paris” et qu'il est “impératif de réduire dès maintenant le trafic aérien”.

Un billet encore plus cher

Ainsi, l’association a récemment proposé la mise en place d’une nouvelle taxe qui pénaliserait les personnes qui prennent souvent l’avion. Concrètement, plus un individu prendrait l’avion, plus le prix de son billet augmenterait.

Crédit photo : iStock

Le but de cette mesure dissuasive est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en pénalisant les personnes qui prennent souvent l’avion. Selon le Réseau Action Climat, cette taxe “permettrait de baisser les émissions du secteur aérien de 13,1% , tout en faisant peser l’essentiel de l’effort sur les passagers les plus réguliers et en générant 2,5 millions d’euros de recettes”. Elle contribuerait également à “sécuriser la relance ferroviaire” et à “améliorer l’équité fiscale entre les Français”.

Cette taxe n’est pas la seule mesure proposée par l’association. Elle souhaite également interdire les jets privés, supprimer les vols courts et instaurer un quota d’aller-retour en avion par an et par personne.