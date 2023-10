Voici pourquoi il est recommandé de mettre ses clés de voiture dans du papier aluminium

Alors que les vols de voitures sont de plus en plus nombreux dans l’Hexagone, cette astuce simple et peu coûteuse devrait tenir les voleurs à distance.

Comme nous le précisions dans cet article, l’été 2023 a été marqué par beaucoup de vols de voitures en France. La plupart des véhicules dérobés sont munis d’une clé sans contact.

Cette nouvelle technologie baptisée «Keyless Go» permet de verrouiller et de déverrouiller automatiquement les portes sans utiliser de clés. Une petite révolution qui permet de gagner du temps.

Crédit Photo : istock

Le hic ? Ces véhicules modernes sont les cibles préférées des malfrats qui utilisent les nouvelles technologies pour commettre leurs méfaits : «Aujourd’hui, les vols se font à plus de 80% via des systèmes électroniques», avait révélé début octobre Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote, auprès de BFM TV.

Il existe une astuce pour contrer les voleurs

Pour ce faire, les voleurs utilisent simplement un boîtier électronique : « C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, le vol de voiture par boîtier électronique, un système permettant d'intercepter l'onde de la clé d'un véhicule, puis à amplifier ce signal pour ensuite s'en emparer, le tout sans effraction», détaille l’APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) sur son site Internet.

Cette technique leur permet de faire démarrer la voiture sans se faire repérer. En 2022, l’association allemande ADAC avait dévoilé que sur 500 modèles de voitures munies d’une clé sans contact, «seuls 23 étaient protégés contrece type de vol», relayait Femme Actuelle en août dernier.

Crédit Photo : istock

Pour pallier ce problème de sécurité, il existe une astuce simple et peu coûteuse pour se prémunir face aux nouvelles techniques de vol. Les spécialistes recommandent d’envelopper les clés de la voiture dans une feuille d’aluminium. La raison ? Cette technique permettrait de bloquer le signal émis par la clé.

«Bien que ce ne soit pas l’idéal, c’est l’astuce la moins chère pour éviter ce genre de vol», a indiqué un expert en cybersécurité auprès du quotidien américain Detroit Free Press.