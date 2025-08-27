6 bonnes raisons de passer à l'énergie solaire

Solution viable et inépuisable, l’énergie solaire trouve peu à peu sa place au sein des foyers, mais son potentiel reste inexploité sur le territoire français. Elle possède pourtant de nombreux avantages. On fait le point.

Des économies sur votre facture d’électricité jusqu’à 80 %

Investir dans l’énergie solaire représente un choix économique judicieux, puisqu'elle permet de réduire votre facture d’électricité de manière considérable. Selon les données d’EDF Solutions Solaires, une installation photovoltaïque moyenne (4,25 kWc) associée à une batterie de stockage pourrait permettre de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie (celles-ci peuvent varier selon votre consommation quotidienne, votre fournisseur d’électricité ou encore les conditions d’ensoleillement).

En optimisant votre autoconsommation, vos économies seront par ailleurs d’autant plus visibles. En plus clair, il convient d’adapter vos habitudes, notamment en utilisant vos appareils électriques lorsqu’il y a du soleil. En plus des avantages économiques directement liés à l’autoconsommation, les panneaux solaires photovoltaïques vous donnent la possibilité de vendre votre surplus d'énergie, voire la totalité de votre production, mais sous certaines conditions.

Une solution viable, fiable et durable

Les panneaux solaires sont de plus en plus performants et ils présentent aujourd’hui un rendement satisfaisant. Une installation fiable et professionnelle est par ailleurs essentielle pour assurer leur durabilité. Avec EDF Solutions Solaires, l'installation de vos panneaux solaires est d'autant plus bénéfique. Elle est, en effet, adaptée à vos envies et l’accompagnement EDF Solutions Solaires, que ce soit via l’espace client ou à vos côtés, permet d'assurer le bon fonctionnement des panneaux solaires. L'expertise des équipes permet également de réaliser tout type de projet, notamment si vous avez des besoins spécifiques. Vous pouvez, par exemple, faire installer des panneaux solaires photovoltaïques directement sur le sol de votre jardin.

Installer des panneaux solaires : un choix respectueux de l’environnement

L’énergie solaire permet donc de faire des économies, voire de générer des revenus passifs, mais elle a également un impact positif sur l’environnement. C’est effectivement une énergie verte et renouvelable dont la production n’émet pas de gaz à effet de serre, mais ce n’est pas tout. Les panneaux solaires sont également en grande partie recyclés lorsqu’ils arrivent en fin de vie (le verre, l’aluminium et le silicium notamment). Ils s'inscrivent donc parfaitement dans la démarche de transition énergétique des foyers, et ce, sans lésiner sur leur confort.

Un contrôle et une autonomie appréciables

En installant des panneaux solaires, vous pouvez garder le contrôle sur votre facture d’électricité et vous détacher des fournisseurs d’énergie, de manière partielle ou complète selon les besoins énergétiques de votre foyer et la taille de l’installation. Il est par ailleurs possible de combiner des panneaux solaires photovoltaïques avec des panneaux solaires thermiques pour couvrir vos besoins en eau sanitaire et en chauffage également.

Vous souhaitez maximiser votre indépendance énergétique ? Pensez à opter pour une batterie solaire ! Vous pourrez ainsi stocker l’énergie produite par les panneaux solaires et lisser sa production sur la journée.

Un moyen de booster la valeur immobilière de votre bien

Saviez-vous que l’installation de panneaux solaires permettait également de valoriser votre bien ? Elle améliore en effet son DPE et lui apporte donc une valeur verte. Cette dernière est une augmentation de valeur induite par une meilleure performance énergétique ou environnementale. Un bien équipé de panneaux solaires est par ailleurs plus attractif puisque le futur acheteur pourra profiter de l’autoconsommation photovoltaïque sans avoir à se soucier des démarches liées à l’installation solaire (excepté les rendez-vous de maintenance).

Mais alors, quid des vendeurs qui possèdent un contrat OA solaire ? Ils devront signer un avenant de cession avec l’acheteur afin que celui-ci puisse bénéficier du système d’obligation d’achat.

L’accessibilité pour tous : zoom sur les aides pour passer au solaire

L’État a mis en place plusieurs aides financières pour faciliter l’installation de panneaux solaires. La prime à l’autoconsommation en fait partie ; elle est accessible sans condition de ressources et est destinée à l’autoconsommation photovoltaïque avec vente de surplus. La puissance de l’installation doit par ailleurs être inférieure à 100 kWc et celle-ci doit être mise en place par un professionnel certifié RGE, qui plus est, sur le toit d’un bâtiment, d’un hangar ou sur des ombrières photovoltaïques.

Autre avantage : les panneaux solaires photovoltaïques peuvent bénéficier d’un taux de TVA à 10 % si leur puissance ne dépasse pas 3 kWc. Dans le cadre d’une installation solaire thermique, il est par ailleurs possible de bénéficier de MaPrimeRénov et de l'Éco-Prêt à taux zéro.

Bon à savoir : les régions soutiennent également les projets de transition énergétique et peuvent donc proposer une ou plusieurs aides pour l'installation de panneaux solaires.

Les avantages des panneaux solaires sont donc nombreux ! Réduction de votre facture d’électricité, faible impact environnemental, plus-value immobilière, etc. : n’attendez plus pour passer à l’énergie solaire !