Le « juge le plus gentil au monde » est mort à 88 ans, son dernier message fait pleurer le monde entier

Frank Caprio, alias « le juge le plus gentil au monde », est mort à l’âge de 88 ans. Son dernier message posté sur Instagram émeut la toile.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le juge américain Frank Caprio était une véritable célébrité sur internet.

Ce magistrat était connu pour sa participation à l’émission télévisée « Caught in Providence ». Un show télévisé dans lequel «les gens et les affaires étaient traités avec gentillesse et compassion», selon sa page Youtube.

Crédit Photo : Frank Caprio

Surnommé « le juge le plus gentil du monde », Frank Caprio est décédé, ce mercredi 20 août, des suites d’un cancer du pancréas, qui lui avait été diagnostiqué en décembre 2023. Il avait 88 ans.

« Le juge Frank Caprio s'est éteint paisiblement à l'âge de 88 ans après un long et courageux combat contre le cancer du pancréas », a déclaré sa famille via un communiqué publié sur Instagram.

Avant d’ajouter :

« Apprécié pour sa compassion, son humilité et sa foi inébranlable en la bonté humaine, le juge Caprio a touché la vie de millions de personnes à travers son travail au tribunal et au-delà. Sa chaleur, son humour et sa gentillesse ont laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'ont connu ».

Crédit Photo : Getty Images

Le juge adresse un dernier message déchirant avant sa disparition

La veille de sa disparition, Frank Caprio a adressé depuis son lit d'hôpital un message émouvant à sa communauté sur sa page Instagram.

Face caméra, l’octogénaire sollicite les prières de ses fans alors que sa dernière heure approche.

« L’année dernière je vous demandais de prier pour moi et il est très évident que vous l'avez fait car je vivais dans une période difficile. Malheureusement, j’ai essuyé un revers et je suis de retour à l’hôpital. Je vous demande à nouveau de prier pour moi et de vous rappeler de moi dans vos prières, une fois de plus ». (Frank Caprio) Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

Dans le passé, certains de ses verdicts cléments envers les contrevenants les plus démunis avaient ému la toile. Il avait notamment acquitté un homme de 96 ans jugé pour excès de vitesse. À la barre, le nonagénaire avait expliqué son geste.

« Je ne conduis pas très vite (…) J’ai 96 ans et je conduis doucement. Je ne conduis que quand j’y suis obligé. J’emmenais mon fils faire une prise de sang. Il est handicapé. Je l’emmène pour des analyses toutes les deux semaines car il a un cancer », avait-t-il déclaré. Judge Frank Caprio, beloved for his kindness on Caught in Providence, has passed away at 88.



Known as the “nicest judge in the world”



Rest in piece King 🙏pic.twitter.com/T0ELWFPUBS — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) August 20, 2025

Face à la détresse du prévenu, le juge a fait preuve de bienveillance :

« Vous êtes un homme bon. Vous incarnez les valeurs de l’Amérique. Vous avez plus de 90 ans et vous vous occupez toujours de votre famille. C’est admirable ».

Crédit Photo : Frank Caprio

Dans une interview accordée à CBS en 2017, Franck Caprio avait donné sa vision de la justice