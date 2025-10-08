Vous pouvez démissionner en ayant droit au chômage, mais personne ne le sait, c'est la «démission légitime»

Par ·

Une femme démissionne

Quand on démissionne, on n’a généralement pas droit au chômage. Cependant, certaines situations, quand elles sont justifiées, peuvent vous aider à recevoir l’aide au chômage après avoir quitté votre travail. Explications.

Quand on veut quitter son travail, on se heurte parfois à un problème : si l’on démissionne, on ne recevra pas les droits au chômage. En effet, une démission est une façon de rompre volontairement son contrat de travail sans avoir à se jusitifer. Mais dans ce cas, vous ne touchez aucun argent après la perte de votre emploi, raison pour laquelle de nombreux salariés ne veulent pas démissionner. 

Une lettre sur un bureauCrédit photo : iStock

Pourtant, il existe une façon de démissionner tout en recevant l’allocation chômage. Il s’agit de la “démission légitime”, comme le révèle TF1 Info, bien différente de la "démission silencieuse", qui consiste à faire le miniumum sans se faire virer pour autant. Selon France Travail, il existe 17 cas dans lesquels une personne peut démissionner pour des “motifs légitimes”. Voici lesquels.

Qu’est-ce que la “démission légitime” ?

Les trois principaux cas qui permettent de démissionner tout en ayant droit au chômage sont liés à des motifs personnels et professionnels. C’est notamment le cas si vous vous mariez et que vous devez déménager par la suite ou si votre conjoint doit changer de région pour raisons professionnelles.

Si vous avez un enfant handicapé et qu’il doit intégrer une structure d’accueil en dehors de votre lieu de résidence, vous pouvez également démissionner pour rester près de lui et toucher le chômage. La “démission légitime” couvre également les personnes victimes de violences conjugales qui doivent changer de logement et celles qui échouent dans la création ou la reprise d’une entreprise.

Un employé fait ses cartonsCrédit photo : iStock

Si vous rencontrez des problèmes dans votre travail actuel, vous pouvez également démissionner pour certaines raisons. C’est le cas si vous êtes victime de harcèlement sexuel ou moral au travail ou que vous recevez des menaces de mort. Dans ce cas, vous devez porter plainte et transmettre le récépissé comme preuve. La “démission légitime” est également valable si votre employeur ne vous verse pas les salaires qu’il vous doit, après décision de la justice. Enfin, vous pouvez démissionner si vous avez un projet de reconversion professionnelle, sous certaines conditions.

Si vous voulez connaître tous les cas acceptés dans le cadre d'une “démission légitime” ainsi que la liste des justificatifs à fournir pour chaque situation, rendez-vous sur le site de France Travail.

Source : France Travail
Suivez nous sur Google News
Travail Chômage

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Anjali Sachdeva
À 25 ans, elle quitte son emploi de bureau pour enseigner le pilates et gagne 5 000 euros par mois
Une femme détendue
Les Pays-Bas adoptent la semaine de 4 jours : les employés sont plus heureux et l'économie reste stable
Un magasin Auchan
Auchan : un employé chante trop fort, il est mis à pied... ses collègues se vengent en chantant tous ensemble dans le magasin
Vince Scidone
À 90 ans, il est obligé de travailler dans une supérette pour vivre... et rêve de prendre sa retraite
Jim Tang chez Google
Il gagnait 300 000 dollars par an en travaillant chez Google, mais démissionne pour une simple raison