Sur le littoral français, tous les téléphones vont sonner ce vendredi entre 10h et 10h30 pour une raison particulière

Si vous habitez, ou visitez, le littoral français ce vendredi 3 octobre, dans la matinée, votre téléphone risque de sonner pour une raison bien particulière, annonçant l’imminence d’un événement extrêmement grave !

C’est une situation pour le moins atypique qui surviendra sur le littoral français. Que vous soyez sur la côte méditerranéenne, ou sur la façade Atlantique au niveau du Sud-ouest, préparez-vous à recevoir un appel assez inquiétant, sans aucun rapport avec Halloween !

En effet, tous les smartphones vont sonner ce vendredi 3 novembre, entre 10h et 10h30, pour les habitants ou les touristes de certaines régions côtières françaises. Les départements concernés sont l’Aude, les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gard, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Ainsi, toutes les personnes se trouvant dans cette région, et possédant un smartphone, recevront un message inhabituel et inquiétant, et entendront un signal sonore spécifique. Si tel est le cas, nul besoin de paniquer car il s’agit d’un exercice à grande échelle à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation au risque tsunami.

La France teste son nouveau dispositif d’alerte nationale

Cet exercice est voué à tester le dispositif FR-Alert, un système d’alerte et d’information déployé sur le territoire national depuis juin 2022. Il fonctionne sans application et sans nécessité d’une quelconque manipulation de votre part. D’ailleurs, le mode silencieux activé ne vous épargnera pas cet appel.

Test du dispositif #FRAlerte#Tsunami23 CECI EST UN EXERCICE



Vendredi 3 novembre 2023 entre 10h et 10h30, le système d’alerte et d’information FR Alert sera testé dans le cadre d'un exercice #tsunami sur la zone côtière des 9 départements de l’Arc Méditerranée… pic.twitter.com/zPu7q8ZJtk — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) October 31, 2023

Ce système permet d’informer la population d’un risque grave et d’indiquer le bon comportement à adopter. Si la fenêtre d’appel tient en 30 minutes chrono, c’est parce que le timing de la diffusion du message peut différer selon la marque du smartphone, l’opérateur et la situation de l’utilisateur. Même les téléphones 2G seront compatibles à ce système d’ici la fin de l’année.

Ce n’est pas la première fois que les autorités mettent en place des tests dans certaines régions. Pour cette journée de vendredi, il est recommandé tout simplement de ne pas réagir au message reçu ! Vous êtes prévenus !