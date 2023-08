À 16 ans, il invente un téléphone à monter soi-même pour seulement 30 euros

Gabriel Rochet, 16 ans, a inventé le tout premier téléphone à monter soi-même, en commandant les composants en ligne. Un projet écologique et économique pour seulement 30 euros.

Gabriel Rochet est un Français âgé de 16 ans dont l’invention pourrait révolutionner le monde des téléphones. Ce lycéen a créé le Paxo Phone, un téléphone mobile à monter soi-même. Pour cela, il suffit de se procurer les composants sur internet et de suivre un tutoriel en ligne. Comme il est plus facile de le monter avec des connaissances en informatique, Gabriel prévoit de faire un kit pour les débutants au prix de 50 euros.

Pour fabriquer ce téléphone, vous aurez besoin d’un modem 2G, d’une carte mémoire, d’un processeur, d’une batterie et d’un écran. Par la suite, Gabriel souhaite apporter des améliorations pour augmenter la durée de vie du téléphone en ajoutant un modem 4G et un écran en verre.

Un téléphone pour seulement 30 euros

Comme vous pouvez vous en douter, les fonctionnalités du téléphone restent minimes mais l’appareil comporte l’essentiel. Pour seulement 30 euros, vous pouvez contacter vos proches et utiliser plusieurs applications.

“Il permet de passer des appels et d’envoyer des messages. Pour l’instant, trois applications sont disponibles : une horloge, un GPS et une calculatrice. J’ai aussi installé deux jeux, Snake et 2048”, a expliqué Gabriel.

Crédit photo : Paxo Phone

Ce projet est à la fois économique et écologique car avec son invention, Gabriel souhaite lutter contre l’obsolescence programmée. Comme peu de composants sont utilisés pour fabriquer le téléphone, l’empreinte carbone est réduite.

“Le Paxo Phone est conçu à partir d’un petit nombre de pièces, indique Gabriel. Tout le monde peut changer l’écran soi-même. Ça me choque de voir que les fabricants soient aussi peu respectueux de l’environnement. Je pense notamment à Apple qui contourne sans cesse les restrictions dans ce domaine.”

Un projet en constante évolution

Autodidacte, Gabriel a créé ce projet seul dans sa chambre. Son invention a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et le projet a pris de l’ampleur, à tel point que de nombreux internautes ont proposé d’apporter leur aide à Gabriel. Aujourd’hui, une vingtaine de bénévoles travaillent sur la prochaine version du téléphone.

“L’objectif, c’est d’en faire une plateforme de développement accessible à tous ceux qui souhaitent participer au projet dans le but de l’améliorer, explique Gabriel. N’importe qui, avec des compétences en code informatique et en électronique, sera en mesure de développer de nouvelles applications et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités dont tout le monde pourra ensuite bénéficier.”

Un projet novateur qui permet de faire des économies tout en respectant l'environnement.