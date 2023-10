Selon l'ARS, l'eau du robinet n'est plus potable dans ce département

Ce mercredi 18 octobre, Le Canard enchaîné relayait les propos d’un directeur d’une agence régionale de santé (ARS) qui mettait en garde ses équipes sur la toxicité importante de l’eau du robinet, accessible à la consommation.

C’est un éternel débat ! Entre boire l’eau à la bouteille ou celle du robinet, il y a vraiment deux écoles basées sur les risques liés à sa consommation. Laquelle est la plus propre ? Laquelle est la plus dangereuse ? En ce qui concerne l’eau du robinet, cela dépend généralement de l’endroit quand celle qui circule en bouteille est, a priori, partout la même.

En tout cas, il semblerait que l’eau du robinet d’une région française soit réellement dangereuse pour la santé si on en croit l’édition du Canard enchaîné, paru ce 18 octobre. En effet, le journal satirique relaie les propos d’un certain Didier Jaffre, directeur de l’ARS en Occitanie, qui s’adresse aux cadres de son équipe dans un mail en interne.

Le directeur d’une ARS alerte sur la toxicité de l’eau du robinet

Dans son mail daté du 23 septembre dernier, partagé par le journal, il aborde la question de la pollution de l’eau du robinet. Il indique qu’il est nécessaire de changer d’approche car cette eau contiendrait des PFAS et des métabolites partout : “Plus on va en chercher, plus on va en trouver”.

Il en arrive même à recommander à ses équipes de ne plus consommer l’eau du robinet, cette dernière devant être destinée “à tout le reste”, tout en appelant à privilégier l’eau en bouteille.

Pour rappel, les PFAS sont des substances per- et polyfluoroalkylées qui représentent une large famille de plus de 4000 composés chimiques aux propriétés très diverses. Selon l’Anses, ces polluants font peser des risques sur la santé des populations, comme le développement du diabète, de l’obésité ou de certains cancers.