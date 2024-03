Les nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros représenteront Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie

La Monnaie de Paris a dévoilé le visuel des nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes d’euros, en hommage à Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie, “trois femmes d'exception”.

Ce mercredi 6 mars, la Monnaie de Paris a dévoilé les nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes d’euros. Chaque pièce d’euro comporte un côté européen, le revers, et un côté national, la face, qu’il est possible de changer tous les 15 ans. Selon la Monnaie de Paris, “trois femmes d’exception” seront représentées sur les nouvelles faces de ces pièces : Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie.

“Les trois personnalités retenues pour figurer sur ces pièces sont le symbole d’un attachement fort aux valeurs de la République et une source d’inspiration quotidienne pour toutes et tous”, a affirmé Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris.

@Economie_Gouv et @MonnaieDeParis font évoluer le dessin des pièces de monnaie françaises de 10, 20 et 50 centimes d’euro.



Ces trois monnaies mettent à l’honneur trois femmes d’exception #SimoneVeil, #JoséphineBaker et #MarieCurie, toutes trois entrées au Panthéon pour… pic.twitter.com/YNlnL7m4sG — Monnaie de Paris (@MonnaieDeParis) March 6, 2024

Le design de ces nouvelles pièces a été imaginé par Joaquin Jimenez, graveur général de la Monnaie de Paris. L’artiste a décidé de rendre hommage à trois des sept femmes qui reposent au Panthéon. Leur nom sera écrit en toutes lettres sur les pièces tandis que leur visage sera gravé, regardant dans la même direction qu’une Semeuse, un symbole figurant sur les pièces de monnaie française depuis 120 ans.

Des femmes importantes pour la France

Rescapée d’Auschwitz et figure de la politique européenne et de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil sera représentée sur les pièces de 10 centimes. Un bel hommage puisque cette décision a été annoncée par la Monnaie de Paris deux jours après l’inscription de l’IVG dans la Constitution française.

Joséphine Baker, résistante et militante féministe et antiraciste, a été la première femme noire à entrer au Panthéon. Son nom et son visage seront gravés sur les pièces de 20 centimes.

“Ma mère aurait dit : “L’Histoire nous a montré que la Fraternité universelle doit s’apprendre alors qu’elle devrait être naturelle.” Je suis fier qu’elle incarne aujourd’hui nos valeurs républicaines”, a réagi Brian Bouillon Baker, le fils de l’artiste.

Enfin, Marie Curie, scientifique française lauréate de deux prix Nobel, sera représentée sur les pièces de 50 centimes. Elle est déjà apparue sur le dernier billet de 500 francs et plusieurs pièces de collection.

Ces nouvelles pièces seront mises progressivement en circulation d’ici l’été 2024. Les anciennes pièces resteront quant à elles utilisables.