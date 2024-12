Tout le monde oublie de la laver, pourtant cette partie du corps est un vrai nid à bactéries

Lavez-vous bien toutes les parties de votre corps sous la douche ? Selon une étude, une zone serait fréquemment négligée. Pourtant, il s'agit d'un vrai nid à bactéries.

Pour rester propre et sentir bon, nous devons nous laver régulièrement. Selon les dermatologues, il n’est pas forcément recommandé de se laver tous les jours puisqu’il existe une fréquence idéale à respecter. Bien sûr, cette fréquence dépend de votre mode de vie car si vous faites du sport quotidiennement ou que vous transpirez beaucoup, une douche s’impose.

Crédit photo : iStock

Si les dermatologues sont unanimes sur la fréquence à laquelle nous devons nous laver, ils sont également d’accord sur les zones à ne pas négliger. En effet, quand nous prenons notre douche, nous avons tendance à mal laver une zone de notre corps, qui est pourtant un vrai nid à bactéries. Voici de quelle partie du corps il s’agit.

Une partie du corps à ne pas négliger

Selon l’étude Spatial diversity of the skin bacteriome relayée par Voici, les bactéries peuvent proliférer sur une zone de notre corps si elle est mal lavée : les pieds. Il s’agit d’une partie que nous avons tendance à négliger pendant la douche. En effet, il ne suffit pas de laisser le savon couler jusqu’à nos pieds pour que ces derniers soient propres. Nous devons bien frotter les orteils, la plante des pieds et les talons avec du savon pour les nettoyer. Ainsi, nous allons éliminer les saletés, les peaux mortes et l’accumulation de sueur.

Crédit photo : iStock

Les pieds sont souvent humides, ce qui peut favoriser la prolifération de bactéries. Pour cette raison, il est important de bien se laver les pieds. Pour qu’ils restent en bonne santé et éviter les mycoses, nous devons également bien les sécher. Dans le cas contraire, l’humidité va s’installer encore plus.

“Il faut toujours bien se laver entre les orteils, avec du savon, mais aussi veiller à bien se sécher dans cette zone”, a affirmé Sandrine Bergere Morant, pédicure podologue, au magazine Au Féminin.

Les pieds ne sont pas la seule partie de notre corps à laquelle nous devons faire attention sous la douche. C’est le cas du nombril, lui aussi négligé, du dos et de la peau derrière les oreilles, qui peuvent être de vrais nids à bactéries.