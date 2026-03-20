Si vous voyez un cure-dent dans la serrure de votre porte, faites très attention

Dans l’Ariège, une série d'événements sème l’inquiétude au point de conduire les autorités à publier une alerte adressée habitants. Si vous trouvez un cure-dent dans la serrure de votre porte, c’est que votre maison est ciblée.

A l’approche du printemps et des congés de pâques, les malfaiteurs profitent souvent de la vacance de certaines propriétés pour commettre leur larcin. Ces derniers redoublent d’astuces afin de passer inaperçu avant de passer à l’action. Notamment pour repérer les maisons inoccupées.

Ces derniers jours, dans l’Ariège, une nouvelle astuce vient semer le trouble parmi les habitants. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la mairie de Saint-Jean-de-Verges, alerte ses habitants.

Ce dimanche 15 mars, une maison secondaire inoccupée rue de l’Hôpital a été cambriolée. Les cambrioleurs ont fracturé la porte du garage et se sont introduits dans les lieux pendant la nuit.

Quatre faits similaires auraient été recensés en l’espace de quinze jours, une information confirmée par le procureur de la République Olivier Mouy selon La Dépêche. Sur place, un élément commun qui a révélé aux gendarmes une nouvelle technique de repérage.

Une nouvelle astuce en vogue chez les cambrioleurs

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Les gendarmes ont retrouvé un cure-dent coincé dans la serrure du portail. D’après les premiers retours d’enquête, le principe est simple. Les cambrioleurs glissent un cure-dent dans la serrure de la porte d’entrée ou du portail, puis reviennent le lendemain vérifier. S’il a bougé, les occupants sont présents. S’il est toujours en place, la maison est probablement vide.

Sur les réseaux sociaux, la mairie appelle ses habitants à la vigilance, un riverain en aurait d’ailleurs retrouvé chez lui sans avoir été cambriolé pour autant.

Encore un signe probable qu’il s’agit d’une technique de repérage, dans la lignée d’autres méthodes déjà connues, comme les feuilles blanches glissées dans une boîte aux lettres ou déposées dans un jardin. La mairie invite les habitants à inspecter régulièrement leurs serrures et portails, et à signaler immédiatement tout élément suspect aux gendarmes.

Tout habitant qui découvrirait un cure-dent dans sa serrure ou ses montants de porte est invité à contacter la gendarmerie de Varilhes, déjà informée des faits, au 05 61 60 70 17 ou en composant le 17.