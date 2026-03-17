Ne faites surtout pas le plein après 17h, vous risquez de payer plus cher

Alors que les prix du carburant ne cessent d’augmenter, toutes les astuces sont bonnes pour faire des économies. Pour cela, voici les heures que vous devez éviter pour faire votre plein d’essence.

En ce moment, faire son plein d’essence est un sujet sensible à cause des tensions au Moyen-Orient qui ont récemment fait grimper les prix du carburant. Pour vous éviter de vous ruiner, pensez à localiser les stations-service près de chez vous où le prix du carburant est moins élevé.

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En plus de cette astuce, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Alors que l’essence a atteint 2,69 euros le litre récemment, certains Français ont trouvé une astuce pour payer moins cher.

Des heures à éviter

En plus de cela, vous pouvez prendre vos précautions quand vous êtes à la station-service. En effet, un simple geste suffit à économiser jusqu’à 10% d’essence, ce qui n’est pas négligeable. Mais ce n’est pas tout. Faites également attention à l’heure à laquelle vous allez faire le plein, car cela peut avoir un impact sur le prix du carburant.

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Comme l’affirme Rebecca Bebbington, une experte en finances personnelles interrogée par Maison & Travaux, vous pourriez payer plus cher si vous prenez de l’essence après 17h, même si le prix à la pompe est le même tout au long de la journée.

“Les prix de l’essence peuvent fluctuer tout au long de la journée, les prix étant généralement plus bas pendant les heures creuses. Essayez de faire le plein tôt le matin ou tard le soir pour profiter de prix potentiellement plus bas. Evitez les heures de pointe comme midi et après 17h, lorsque la majorité du pays termine son travail”, a-t-elle déclaré.

Quand prendre de l’essence ?

Bien que le prix affiché dans les stations-service soit le même tout au long de la journée, vous pouvez faire de petites économies en prenant de l’essence tôt le matin ou tard le soir. La raison ? La température. Comme l’explique Ça m’intéresse, plus l’air est frais, plus le carburant est dense et en privilégiant ces horaires, vous aurez une quantité un peu plus importante de carburant qu’en pleine journée.

“Les pompes à essence sont calibrées en fonction du volume, alors faites le plein la nuit quand il fait plus froid et vous obtiendrez un tout petit peu plus. La différence est minuscule, quelques centimes au mieux”, a indiqué Martin Lewis, conseiller financier.

Si vous n’économiserez que quelques centimes en suivant cette astuce, cette dernière est toujours bonne à prendre alors que les stations-service affichent l’essence à 2 euros le litre.