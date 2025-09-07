Un serrurier dévoile l'astuce méconnue pour empêcher les squatteurs d'entrer dans votre maison

Vous avez peur que des squatteurs ou des cambrioleurs entrent chez vous pendant votre absence ? Pour empêcher cela, voici une astuce méconnue délivrée par un serrurier.

Quand on part de chez soi pendant un certain temps, on peut avoir plusieurs craintes comme la venue de cambrioleurs ou de squatteurs. Ces derniers peuvent vivre dans notre logement, et il peut être difficile de les déloger. C’est par exemple ce qu’a vécu ce couple dont la maison a été occupée par des squatteurs qui ont changé toutes les serrures.

Crédit photo : iStock

Pour éviter la venue d’inconnus, il existe plusieurs possibilités. Cet homme a notamment trouvé une astuce imparable pour faire fuir les squatteurs. Vous pouvez également suivre cette astuce à 11 euros pour protéger votre maison. En plus de cela, un serrurier a dévoilé une astuce méconnue sur TikTok, afin d’empêcher les squatteurs d’entrer chez vous en votre absence.

Protéger son logement

Dans sa vidéo, l’homme explique que les serrures peuvent donner de précieuses informations aux connaisseurs qui peuvent deviner comment les ouvrir en se basant sur la marque, le modèle et le type de cylindre. Ainsi, simplement en observant votre serrure, les cambrioleurs et squatteurs peuvent entrer dans votre maison.

Pour éviter cela, le serrurier commande de placer un bouclier de sécurité sur sa serrure, ce qui va la renforcer et empêcher quiconque d’avoir des informations sur votre porte d’entrée. En effet, ce bouclier recouvre toute la serrure, ce qui empêche de voir la marque et le modèle. En plus de cela, cet accessoire est solide puisqu’il encaisse les coups et il est impossible de le percer ou de le crocheter. Des obstacles qui vont faire fuir les squatteurs à coup sûr.

Une astuce à mettre en place dès que vous partez de chez vous, pour avoir l’esprit tranquille.