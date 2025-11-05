Désespéré, un propriétaire détruit sa propre maison à coups de masse pour empêcher les squatteurs d'y habiter

À Brest, un propriétaire exaspéré par des squatteurs qui occupaient sa maison a pris une décision radicale : il a démoli son propre logement à coups de masse.

Quand on est propriétaire, on peut être confronté à un gros problème : les squatteurs. Dans certains cas, les locataires peuvent refuser de partir et de payer leur loyer, et des personnes peuvent occuper illégalement le logement. Il est malheureusement très difficile de les expulser car la justice française interdit aux propriétaires de déloger les squatteurs.

Crédit photo : iStock

Les squatteurs sont un problème pour de nombreux propriétaires. Pour les déloger, certains n’hésitent pas à employer les grands moyens. C’est le cas de ce propriétaire de 79 ans qui a retiré toutes les portes et fenêtres de son logement pour faire partir les squatteurs, ou encore de cette femme qui a jeté un nid de guêpes dans sa maison dans le même objectif.

Il tente de négocier avec les squatteurs

Récemment, un autre propriétaire originaire de Brest a été victime d’une famille de squatteurs, qui occupait son logement illégalement, un petit immeuble qu’il avait acquis en 2021. La famille roumaine, composée de neuf personnes, vivait dans son logement depuis plusieurs mois. Pour déloger les squatteurs, le propriétaire a déposé une plainte au commissariat, mais les autorités n’ont pas réagi.

Il a ensuite tenté de négocier avec la famille, en vain. Désespéré, il lui a même proposé la somme de 2 000 euros en échange de son départ.

“Les squatteurs étaient d’accord de quitter les lieux en échange d’une enveloppe de 2 000 euros. Mais lorsque je me suis présenté pour les payer et récupérer mon logement, la somme n’était plus suffisante”, a expliqué le propriétaire au Télégramme.

Crédit photo : iStock

Il démolit son logement à coups de masse

Exaspéré, le propriétaire a finalement pris une décision radicale. Un matin, alors que la famille était repartie en Roumanie pour assister à un enterrement, le propriétaire s’est rendu dans le logement pour le détruire avec des masses et des barres à mine.

“Je n’avais pas d’autre solution. Je passe devant tous les jours et je me suis aperçu qu’il n’y avait personne. J’ai donc écarté leurs affaires et commencé les travaux”, a indiqué le propriétaire, selon des propos rapportés par Maison & Travaux.

L'homme a démoli le plancher du premier étage, les escaliers et les réseaux d'eau et d'électricité, rendant le logement invivable.

À leur retour, les squatteurs ont retrouvé leurs affaires personnelles dans la rue. La famille était connue des services sociaux de Brest et a été relogée par la Ville quelques semaines plus tard. De son côté, le propriétaire des lieux risque une peine de trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour avoir délogé une famille par ses propres moyens.