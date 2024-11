Vinted : vous devez publier vos annonces à cette heure précise pour être sûr de vendre vos vêtements

Vendre des vêtements sur Vinted n’est pas toujours facile. Pour vous aider à vous démarquer, voici l’heure à laquelle vous devez publier vos ventes.

Quand on vide son armoire pour faire du tri dans ses vêtements, il y a toujours des pièces que l’on ne veut plus porter ou qui ne nous vont plus. Au lieu de les jeter, il est recommandé de les donner à des associations ou de les revendre à des particuliers pour vous faire un peu d’argent. Pour cela, vous pouvez passer par Vinted. Bien qu'il existe d'autres plateformes pour cela, il s'agit de l'un des meilleurs sites spécialisés dans la vente d’articles de seconde main.

Crédit photo : iStock

À la fois économique et écologique, Vinted permet de gagner de l’argent facilement en vendant ses vêtements à d’autres particuliers. Cependant, beaucoup d’internautes utilisent cette application. En effet, on estime que Vinted regroupe 23 millions d’utilisateurs en France, ce qui prouve qu’il peut être difficile de se démarquer.

Pour faire en sorte que vos articles soient vus par les internautes, vous devez faire attention à vos annonces. L’heure à laquelle vous postez vos vêtements est particulièrement importante. On vous dit tout.

À quelle heure poster ses ventes sur Vinted ?

Pour vous démarquer, il est recommandé de poster les vêtements que vous voulez vendre au moment où les internautes sont le plus connectés sur l’application. Il s’agit principalement des dimanches et des soirs en semaine à partir de 18h. Selon Biba Magazine, l’heure idéale pour publier ses ventes sur Vinted serait 19h. Privilégiez également les débuts de mois, période de réception des salaires.

Crédit photo : iStock

Pour vendre facilement vos vêtements sur Vinted, voici d’autres conseils. Postez des photos de qualité, rédigez une présentation soignée et ajoutez de nombreux détails. Si possible, prenez une photo des vêtements portés. Vous pouvez aussi faire preuve d'originalité pour attirer les acheteurs, comme cette internaute qui avait utilisé le visage d'un célèbre chanteur pour vendre ses vêtements. Soyez réactifs et répondez rapidement aux internautes quand vous recevez des messages. En suivant ces conseils, vous deviendrez un pro de la vente sur Vinted !