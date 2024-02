Au volant, elle voit une énorme araignée, fait une crise de panique et provoque un accident

Une femme a été victime d'un accident de la route, provoqué par une... araignée. Détails.

On ne le répétera jamais assez mais il ne faut jamais quitter la route des yeux lorsque l'on est au volant, car la moindre erreur ou étourderie peut s'avérer fatale.

Une conductrice bretonne l'a appris à ses dépens en frôlant la catastrophe il y a quelques années après avoir été victime, bien malgré elle, d'un accident de la route à cause d'une... araignée.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Alors qu'elle est au volant de sa voiture, elle est effrayée par une araignée et finit dans le décor

Les faits remontent au 20 septembre 2019. Ce jour-là en pleine nuit, peu après 3 heures du matin, une jeune automobiliste de 27 ans circule sur la voie express 165, qui relie les villes de Quimper et Vannes. À cette heure-ci, il n'y a personne sur la route et la voiture roule tranquillement en direction de Lorient (Morbihan) quand soudain, la conductrice aperçoit une grosse araignée dans l'habitacle. Arachnophobe, cette dernière se met à trembler et en oublie sa lucidité.

Victime d'une crise de panique à la simple vue de l'arachnide, elle perd en effet le contrôle de son véhicule, entre Lanester et Hennebont. Essayant tant bien que mal de redresser sa voiture, l'automobiliste n'y parvient pas et termine sa course folle dans le fossé.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Complètement sonnée mais miraculeusement pas blessée, la jeune femme s'en est, fort heureusement, sortie indemne, non sans avoir connu une belle frayeur. On ne peut hélas pas en dire autant de son véhicule, qui a été bien endommagé dans l'accident.

L'histoire ne dit pas en revanche si l'araignée a pu sans s'en sortir sans encombre et prendre la fuite.

Pour rappel, on estime que 40 % des Français souffrent d'arachnophobie.