Beaucoup de gens se trompent, voici de quel côté vous devez utiliser votre papier aluminium

Accessoire incontournable en cuisine, le papier aluminium est doté de deux côtés différents, l’un brillant et l’autre mat. Une différence de teint qui n’est pas anodine puisqu'elle indique une utilisation double du papier aluminium que peu de gens connaissent et qui ne semble pas évidente au premier regard.

Utilisé depuis plus de 100 ans, le papier aluminium a été inventé pour conserver les aliments. Pour fabriquer ce papier, il y a en réalité deux couches d’aluminium qui sont superposées avant d’être laminées entre des rouleaux, de façon simultanée.

Dans ce procédé de fabrication, le côté qui se trouve en contact direct avec les rouleaux de laminages lisses arborent un teint plus brillant. En revanche, de l’autre côté, la seconde feuille a gardé un aspect mat. Et chacun des côtés possède sa particularité et donc sa propre fonction, ce qui explique sa popularité dans nos cuisines.

Crédit photo : iStock

Un côté à choisir selon son utilisation

En effet, le côté brillant rejette une partie de la chaleur, grâce à la surface qui réfléchit la lumière. Au contraire, le côté mat retient la chaleur, car il l’absorbe plus facilement. Ainsi, quand il s’agit de garder des aliments au frais, il est donc toujours préférable de privilégier le côté brillant vers l’extérieur, pour éviter que le papier aluminium n'absorbe la chaleur.

Crédit photo : iStock

Cependant, si vous faites cuire un aliment au four enroulé dans du papier d’aluminium, comme une pomme de terre, il est plus judicieux d’exposer le côté mat vers la chaleur. Enfin, si vous laissez le papier d'aluminium entreposé sous l’aliment au four, les deux côtés seront capables de conduire la chaleur. En effet, l’aluminium est un métal qui reste conducteur de chaleur mais plus il est brillant, plus il va réfléchir la lumière.

En plus de conserver les aliments au chaud ou au frais, le papier d'aluminium est également un accessoire utilisé au quotidien dans d'autres circonstances, comme par exemple son utilisation dans l'entretien d'un congélateur, ou pour nettoyer son argenterie. En tout cas, désormais, en connaissant cet aspect méconnu du papier aluminium, vous le regarderez plutôt deux fois qu'une pour vous assurer de l'utiliser correctement.