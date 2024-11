Voici pourquoi vous devriez utiliser une paille pour régler ce problème récurrent dans votre cuisine

Lorsque ce problème survient dans la cuisine ou la salle de bain, une simple paille peut en venir à bout. Vous pourrez dire au revoir aux produits ménagers industriels mauvais pour la santé et l’environnement.

On rencontre souvent le même problème dans la cuisine et la salle de bain. Une simple paille peut venir à bout de ce problème afin de remplacer les produits ménagers. Vous l’avez peut-être deviné, on parle bien évidemment d’un évier ou d’une canalisation bouchés.

Dans ce genre de cas, notre premier réflexe est d’opter pour une ventouse ou des produits dédiés pour éliminer les débris qui bouchent les canalisations. Sauf que parfois, on a beau tout tenter, rien ne fonctionne. En tout cas, pas comme on le voudrait.

Ainsi, pour déboucher comme il faut les tuyaux et même atteindre le siphon du lavabo, une paille fera l’affaire. Son petit diamètre et sa longueur lui permettent de se faufiler en profondeur afin de déloger les déchets qui s’y trouvent. Pour ce faire, vous pouvez opter pour une paille assez rigide, en métal de préférence puisqu’elle sera réutilisable. Si vous n’en avez pas, une paille en plastique devrait faire l’affaire.

Une paille pour déboucher votre évier et lavabo

Crédit photo : AndreyPopov/ iStock

La paille va jouer le rôle de brosse. Glissez-là dans le drain du lavabo en allant le plus profondément possible. Vous devriez pouvoir atteindre le siphon. Faites des va-et-vient. Lorsque vous insérez la paille dans le drain, orientez-la dans plusieurs directions de façon à racler les parois. De cette façon, vous devriez détacher les déchets. Une fois cette étape terminée, faites couler de l’eau chaude pour les évacuer.

Crédit photo : Maison Travaux

Autre solution un peu plus technique cette fois, avec une paille et une paire de ciseaux. Avec ces derniers, réalisez une coupe de 4 centimètres le long de la paille. Puis, réalisez de petites entailles triangulaires le long de cette coupe. Vous pouvez ensuite insérer la paille dans la canalisation et répéter les mouvements de va-et-vient comme expliqué précédemment.

Grâce à ces petites dents triangulaires, les résidus s’accrocheront plus facilement à la paille et les canalisations seront débarrassées des débris. Rincez les tuyaux à l’eau chaude une fois l’opération terminée.