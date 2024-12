85% des Français l'ont dans leur cuisine, mais il est dangereux pour la santé selon les experts

Certains produits que l'on utilise au quotidien peuvent être dangereux pour notre santé. C'est le cas d'un appareil électroménager présent chez 85% des foyers français.

Pour cuisiner, nous avons tous besoin d'une cuisine équipée. Cependant, certains appareils électroménagers que nous utilisons au quotidien peuvent présenter un risque pour notre santé. C'est le cas de ces 10 objets qui doivent immédiatement être retirés de notre cuisine.

Parmi les appareils à risque, on retrouve le lave-vaisselle, dont l'utilisation peut être dangereuse, mais aussi le micro-onde. Pratique, cet appareil est utilisé pour réchauffer ou décongeler des aliments en seulement quelques minutes.

Aujourd’hui, on estime que 85% des ménages français possèdent un micro-onde. Pourtant, selon certains experts, cet appareil pourrait être néfaste pour notre santé. Voici pourquoi.

Le micro-onde dangereux pour la santé ?

Plusieurs études ont déjà démontré que le micro-onde pourrait être mauvais pour notre santé. Pour vous protéger, voici les gestes à éviter lorsque vous l'utilisez. Le micro-onde émet des ondes dangereuses, d’une fréquence comprise entre 2,4 et 2,5 gigahertz, comparable à celle du Wifi ou des téléphones portables. En plus de cela, selon Futura Sciences, la cuisson rapide des aliments peut entraîner des réactions chimiques et le développement d’une substance nocive pour notre organisme.

“L’acrylamide est une substance qui se forme au moment de la cuisson à haute température de certains aliments riches en asparagine (un acide aminé) et en amidon. Cette molécule est reconnue comme cancérigène avéré pour l’animal et possible pour l’Homme par le Centre international de recherche sur le cancer”, a précisé l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Pour vous protéger, il est donc recommandé de ne plus utiliser de micro-onde et de privilégier la cuisson au four. Bien que vous attendrez plus longtemps pour faire cuire vos aliments, vous protégerez votre santé. Un petit prix à payer.