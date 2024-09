Voici l'appareil électroménager qui provoque le plus d'incendies dans votre maison, selon les experts

Pour éviter un départ d’incendie dans votre maison, quelques précautions sont à prendre. Des professionnels livrent leurs conseils et ceux-ci sont très facilement applicables.

Chaque année, plus de 300 000 cas d’incendies de maison sont détectés en France, selon le ministère de l’Intérieur. Parmi ces départs de feu accidentels, les bougies, cigarettes et barbecues en sont bien souvent à l’origine.

Cependant, d’après le Centre national de prévention et de protection (CNPP), les incendies électriques représentent 25 à 30% des incendies de maison. Et si les appareils électroménagers sont en cause, il en est un qui semble plus à risque que les autres.

C’est le constat d’un pompier professionnel interrogé par Le Journal du net. Si on ne trouve aucune statistique officielle à ce sujet, c’est par expérience qu’il dévoile l’appareil le plus susceptible de causer un départ de feu.

Quelles précautions à prendre pour éviter un risque d’incendie ?

Crédit photo : Animaflora/ iStock

D’après le pompier interrogé, l'appareil électroménager qui déclenche le plus d’incendies de maison est le sèche-linge. Cette observation est corroborée par Fondation des Brûlés qui classe le sèche-linge « en tête des appareils électriques qui peuvent provoquer un incendie ».

Cela peut s’expliquer par l’accumulation de poussière et de chaleur à l’intérieur du sèche-linge. Ils sont source d’énergie et peuvent provoquer le pire. Pour éviter tout risque, mieux vaut donc l’entretenir. La Fondation des Brûlés conseille de nettoyer et dépoussiérer le filtre d’évacuation d’air une fois par an minimum.

Crédit photo : Irina Shatilova/ iStock

Par ailleurs, l’entreprise Verisure conseille de laisser un espace suffisant à la ventilation du sèche-linge. Les propriétaires de l’appareil doivent également nettoyer le filtre à peluches du sèche-linge après chaque utilisation. Il se situe à l’avant du tambour, dans l’ouverture de la porte. Un chiffon humide ou un aspirateur pour retirer les peluches font très bien l’affaire. Il en est de même pour le sol sur lequel repose l’appareil. Veillez à bien le nettoyer régulièrement. Vérifiez ensuite si les installations électriques sont aux normes.

Enfin, si Verisure recommande d’installer un détecteur de fumée à proximité, la Fondation des Brûlés invite les particuliers à ne pas s‘absenter lorsque l’appareil est en marche et à éviter de le faire tourner lorsque tout le monde dort.