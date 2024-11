Voici la question piège à poser absolument à un agent immobilier pour démasquer les escrocs

Pour dénicher le logement de vos rêves ou bien vendre le votre bien au bon prix, il faut faire appel à des professionnels de l’immobilier, mais ces derniers doivent avoir une expérience approfondie sur le secteur du bien proposé. Voici comment vous en assurer.

Crédit photo : iStock

Un agent immobilier doit connaître son secteur

Afin que l’expert de l’immobilier puisse vous trouver le logement de vos rêves ou bien vendre votre bien, il faut qu’il puisse connaître l’ensemble d’un secteur afin que cela "match" avec vos attentes et votre budget :

"Un agent pourra toujours bricoler un prix en consultant des sites d'annonces ou des données fiscales, mais s'il ne connaît pas le marché local, il y a de grandes chances qu'il se trompe", a confié Ingrid François-Syx, mandataire du réseau immobilier IAD, à Figaro Immobilier.

Elle explique :

"La rue de Vaugirard, la plus longue de Paris, mesure 4 300 mètres. Mais un agent inexpérimenté ignorera que les prix diffèrent radicalement entre la portion proche de la porte de Versailles et celle située au niveau du jardin du Luxembourg."

Et cela fonctionne également lorsque l'on vend un bien. Un agent qualifié doit connaître en détail le secteur afin de proposer à la vente votre bien immobilier, au juste prix. La mandataire recommande même aux agents de prendre plusieurs jours pour visiter le secteur et les quartiers de fond en comble. Le but ? Pouvoir proposer la meilleure visite et offre à ses clients.

Crédit : IStock

La question piège à poser à son agent immobilier est...

D'après Ingrid François-Syx, il y a une question à poser à un agent immobilier afin de s’assurer qu’il/elle ne connaît pas le secteur et a bien compris votre recherche :

"Quelles sont les bonnes adresses du coin ? La meilleure boulangerie, le restaurant incontournable… et même les produits qui font leur réputation !”

Il n'y a pas de doute ! S’il/elle ne sait pas y répondre, alors, vous aurez peu de chance de trouver le bien de vos rêves. Elle explique d’ailleurs que ce type de détails à connaître sont essentiels pour valoriser l'environnement du bien. Vous êtes prévenus !