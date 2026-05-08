Voici le rôle très important de ce petit bouton présent sur la ceinture de sécurité

Quand nous attachons notre ceinture de sécurité en voiture, nous ne faisons plus attention à son apparence. Pourtant, il existe un petit bouton encore méconnu qui a une grande utilité.

C’est devenu un réflexe pour toutes les personnes qui montent dans une voiture : avant de démarrer, il faut attacher sa ceinture de sécurité. Comme son nom l’indique, cette ceinture est vitale puisqu’elle permet de nous retenir en cas d’accident. En plus de cela, il serait important de toujours attacher les ceintures de sécurité des banquettes arrières, même quand elles sont vides.

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Bien que la ceinture de sécurité soit très importante, et même obligatoire, elle fait encore partie des choses que les Français oublient en prenant la voiture. Si la majorité des automobilistes ont maintenant le réflexe de s’attacher, il existe un détail encore méconnu à propos de la ceinture de sécurité.

Un petit bouton méconnu

En effet, il existe un petit bouton présent sur la ceinture de sécurité, généralement au milieu de la sangle. Il s’agit d’une petite pièce en plastique qui semble anodine, mais qui a pourtant une grande importance.

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Ce petit bouton permet d’éviter que l’attache de la ceinture de sécurité ne glisse vers le bas quand vous détachez votre ceinture. Comme l’explique L’Internaute, il maintient la boucle de la ceinture à la bonne hauteur, ce qui vous permet de la saisir facilement quand vous vous asseyez dans le véhicule.

Un détail utile

Si ce bouton n’existait pas, la languette métallique de la ceinture glisserait automatiquement vers le bas et vous devriez vous pencher pour l’attraper et la remonter le long de la ceinture avant de pouvoir vous attacher. Mais grâce à ce bouton, vous devez simplement saisir la boucle, sans effort.

Si votre ceinture de sécurité est abîmée et que vous n’avez plus ce petit bouton, pas de panique. Il ne s’agit pas d’un défaut lors du contrôle technique et cela ne nuit pas à votre sécurité. Attacher sa ceinture est simplement plus contraignant quand on n’a plus ce petit bouton, qui sert avant tout à votre confort.