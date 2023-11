Voici les appareils que vous ne devriez pas brancher sur une multiprise et pourquoi

Bien que les multiprises soient très pratiques pour brancher plusieurs objets à la fois, certains appareils ne doivent pas être connectés à une multiprise pour des raisons de sécurité. Voici lesquels.

Nous possédons tous de nombreux appareils électriques dans notre foyer. Pour les brancher simultanément, les multiprises sont des accessoires très pratiques. Cependant, certains appareils ne doivent pas être branchés sur des multiprises, et ce pour une très bonne raison.

Dans le monde de l’électricité, il existe quelques règles de sécurité à prendre en compte. Par exemple, il ne faut jamais brancher une multiprise à une autre multiprise afin d’éviter toute surcharge et limiter les risques d’électrocution. En plus de cela, certains appareils consomment trop d’énergie et doivent obligatoirement être branchés sur une prise murale. Voici lesquels.

Les gros appareils électro-ménagers

Crédit photo : iStock

Le lave-linge, le sèche-linge et le réfrigérateur sont des gros appareils électro-ménagers qui ne doivent pas être branchés sur une multiprise. La raison ? Ces appareils sont les plus énergivores que l’on peut avoir chez soi. Ils ont besoin de beaucoup d’énergie pour fonctionner et s’ils sont connectés à une multiprise, cela peut entraîner une surchauffe et déclencher un incendie. Pour éviter cela, branchez toujours ces appareils à une prise murale.

La machine à café

Crédit photo : iStock

Vous pensez que votre petite machine à café ne consomme pas beaucoup d’électricité et qu’elle peut tout à fait être branchée avec d’autres appareils sur une multiprise ? Détrompez-vous. La cafetière demande beaucoup d’énergie et une multiprise n’est pas assez puissante pour lui fournir toute la puissance dont elle a besoin. En général, plus les machines à café sont petites, plus elles consomment de l’électricité.

Le grille-pain

Crédit photo : iStock

Tout comme la machine à café, le grille-pain est un petit appareil qui ne doit pas être branché sur une multiprise. En effet, il consomme en moyenne entre 500 et 1000 W par jour, si ce n’est plus. En plus de cela, le grille-pain possède une résistance qui chauffe très rapidement et à une température très élevée. Pour faire griller vos tartines de pain en toute sécurité, branchez-le sur une prise murale. C’est également le cas des gaufriers, qui font partie des petits appareils électriques à ne pas brancher sur une multiprise.

Les chauffages d’appoint

Crédit photo : iStock

Bien qu’ils soient utiles pour se chauffer quand on n’a pas encore mis en route le chauffage chez soi, les chauffages d’appoint demandent beaucoup d’énergie pour fonctionner, et ce même si leur température est faible. Pour cette raison, ils doivent obligatoirement être branchés à une prise murale afin d’éviter toute surchauffe. Même chose pour les climatiseurs, qui ne doivent pas être connectés à une multiprise en été.