Voici les signes qui trahissent un CV ou une lettre de motivation faits par une IA selon un recruteur

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Un entretien d'embauche

Composer avec l’intelligence artificielle est devenu une habitude dans la vie de tous les jours, surtout dans le milieu professionnel.

Que ce soit pour les CV ou les lettres de motivation, l’IA s’est imposée dans la recherche d’emploi. Pour Vincent Tallepied, recruteur, l’enjeu n’est plus de l’éviter mais de savoir l’utiliser avec discernement.

« Je fais ce métier depuis plus de dix ans, j’ai vu passer des centaines de milliers de profils LinkedIn, des dizaines de milliers de CV et peut-être autant de lettres de motivation. Et leur qualité est en forte hausse ! »

Le recruteur est conscient que l’IA joue déjà un rôle pour les demandeurs d’emploi, comme elle en joue au sein des entreprises :

« Parfois, je tombe sur des super CV, mais qui puent l’IA, je suis bien embêté »

Un entretien d'embaucheCrédit photo : iStock

Pour éviter ces cas de figure, mieux vaut savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire. Le recruteur énumère les signes qui prouvent qu’une intelligence artificielle a été utilisée par un candidat. Et la première chose qu’il trahit l’utilisation de l’IA, c’est l’absence de faute d’orthographe et un formatage de texte trop parfait.

Des CV et des lettres de motivation sans personnalité

La suite après cette vidéo

L’idée n’est bien sûr pas de vous conseiller de faire des fautes volontairement, mais le risque est de tomber dans le piège de faire des CV « trop polis, qui manquent d’âme ».

Pour les lettres de motivation, la problématique est la même. L’expert en recrutement souligne aussi que l’IA a tendance à utiliser à l’excès des « buzzwords », des formules creuses et à la mode.

« Des mots comme “vision”, “optimisation” sont répétés sans arrêt sans être illustrés par des anecdotes de la carrière, des faits ou des chiffres. Tout ce qui met de la couleur quoi »

Un entretien d'embaucheCrédit photo : iStock

L’autre piège à éviter, c’est la tendance qu’à l’IA à reprendre le langage de l’annonce dans le CV et la lettre de motivation. S’il faut évidemment adapter sa candidature à l’offre d’emploi, la réutilisation des mêmes termes peut bloquer. Mais le recruteur nous met en garde. Malgré toute son expérience, cela reste très compliqué de dire à l’œil nu si un CV ou une lettre de motivation a été réalisée par de l’intelligence artificielle.

« Ma recommandation pour un candidat est de prendre son CV, de faire une première correction avec l’IA puis de repasser derrière pour mettre de la couleur, du vivant, des expériences de la vraie vie pour illustrer ses expériences ».

En conclusion, le recruteur conseille surtout au candidat de jouer la carte de l’honnêteté car au moment de l’entretien d’embauche, l’IA ne sera pas là pour vous assister.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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