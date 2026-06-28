Voici les signes qui trahissent un CV ou une lettre de motivation faits par une IA selon un recruteur

Composer avec l’intelligence artificielle est devenu une habitude dans la vie de tous les jours, surtout dans le milieu professionnel.

Que ce soit pour les CV ou les lettres de motivation, l’IA s’est imposée dans la recherche d’emploi. Pour Vincent Tallepied, recruteur, l’enjeu n’est plus de l’éviter mais de savoir l’utiliser avec discernement.

« Je fais ce métier depuis plus de dix ans, j’ai vu passer des centaines de milliers de profils LinkedIn, des dizaines de milliers de CV et peut-être autant de lettres de motivation. Et leur qualité est en forte hausse ! »

Le recruteur est conscient que l’IA joue déjà un rôle pour les demandeurs d’emploi, comme elle en joue au sein des entreprises :

« Parfois, je tombe sur des super CV, mais qui puent l’IA, je suis bien embêté »

Crédit photo : iStock

Pour éviter ces cas de figure, mieux vaut savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire. Le recruteur énumère les signes qui prouvent qu’une intelligence artificielle a été utilisée par un candidat. Et la première chose qu’il trahit l’utilisation de l’IA, c’est l’absence de faute d’orthographe et un formatage de texte trop parfait.

Des CV et des lettres de motivation sans personnalité

La suite après cette vidéo

L’idée n’est bien sûr pas de vous conseiller de faire des fautes volontairement, mais le risque est de tomber dans le piège de faire des CV « trop polis, qui manquent d’âme ».

Pour les lettres de motivation, la problématique est la même. L’expert en recrutement souligne aussi que l’IA a tendance à utiliser à l’excès des « buzzwords », des formules creuses et à la mode.

« Des mots comme “vision”, “optimisation” sont répétés sans arrêt sans être illustrés par des anecdotes de la carrière, des faits ou des chiffres. Tout ce qui met de la couleur quoi »

Crédit photo : iStock

L’autre piège à éviter, c’est la tendance qu’à l’IA à reprendre le langage de l’annonce dans le CV et la lettre de motivation. S’il faut évidemment adapter sa candidature à l’offre d’emploi, la réutilisation des mêmes termes peut bloquer. Mais le recruteur nous met en garde. Malgré toute son expérience, cela reste très compliqué de dire à l’œil nu si un CV ou une lettre de motivation a été réalisée par de l’intelligence artificielle.

« Ma recommandation pour un candidat est de prendre son CV, de faire une première correction avec l’IA puis de repasser derrière pour mettre de la couleur, du vivant, des expériences de la vraie vie pour illustrer ses expériences ».

En conclusion, le recruteur conseille surtout au candidat de jouer la carte de l’honnêteté car au moment de l’entretien d’embauche, l’IA ne sera pas là pour vous assister.