Trop belles pour être vraies, ces offres d'emploi cachent souvent une arnaque redoutable

Sur Internet, certaines plateformes d’offres d’emploi ont appelé leurs utilisateurs à la vigilance face aux propositions qui semblent bien souvent alléchantes. Des escrocs n’hésitent pas à piéger les demandeurs d’emploi.

Les jobs de rêve, on en a tous un ! Mais certaines propositions ont l’air trop belles pour être vraies. Entre des conditions de travail optimales et une rémunération généreuse, les arguments ne manquent pas pour susciter de l’intérêt chez les demandeurs d’emploi. Seulement voilà, certaines de ses annonces seraient en réalité des arnaques comme le révèlent certaines plateformes d’offres d’emploi.

Ces dernières ont adressé un message de vigilance à leurs utilisateurs, pointant du doigt le danger de répondre à une offre d’emploi qui fait saliver. Cependant, les emplois proposés sont très souvent inventés afin d’appâter un demandeur d’emploi, qui s’expose à communiquer ses informations personnelles.

Crédit photo : iStock

Lorsque les escrocs récupèrent vos données personnelles, ils peuvent s’en servir pour les revendre ou les utiliser dans le cadre d’usurpations d’identité (coordonnées bancaires, mots de passe, etc…). Pour trouver leurs victimes, les pirates informatiques se contentent d’écumer ces plateformes d’offres d’emploi à la recherche du candidat idéal.

Dans le cadre d’un reportage, les équipes de TF1-LCI ont rencontré Loris, un chercheur d’emploi dans le secteur médical. Il explique notamment avoir reçu un appel d’un numéro inconnu :

“Lorsque je décroche, c’est une voix robotique qui me parle et qui m’explique qu’ils ont vu mon CV sur une plateforme de recrutement et qu’un RH souhaite rentrer en contact avec moi parce qu’ils ont un poste à me proposer”