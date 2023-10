Voici pourquoi il faut demander à vos invités de retirer leurs chaussures chez vous

Lorsque vous invitez des personnes chez vous, vous vous demandez souvent s’ils devraient s'accommoder à retirer leurs chaussures. Une étude montre à quel point c’est plus important qu’il n’y paraît !

Respecter la propreté d’une maison qui n’est pas la vôtre, c’est s’y comporter comme si c’était la vôtre ! En d’autres termes, ne faites pas ce que vous n’aimeriez pas qu’on fasse chez vous ! Parmi ces règles, il y a celle qui consiste à retirer ses chaussures lorsque vous arrivez chez quelqu’un.

Imaginez votre hôte avoir passé sa journée à rendre sa maison agréable et propre, vous n’allez pas tout gâcher en ramenant les saletés extérieures traînant sous vos semelles !

Cependant, lors d’évènements où vous invitez beaucoup de monde, qui feront des va-et-vient entre l’intérieur et l’extérieur de votre maison, vous ne voulez pas les obliger à retirer leurs chaussures à chaque fois ! En plus, un amas de chaussures délaissé au niveau de la porte d’entrée, ou celle du jardin, ne rend pas hommage à votre décoration.

Crédit photo : iStock

Pourtant, vous aurez tout intérêt à demander à vos convives d’abandonner leurs souliers, au-delà de l’aspect confort et propreté. C’est surtout une question d’hygiène !

En janvier 2023, une étude américaine a été publiée dans la revue Indoor et Built Environment. Elle révèle notamment que des bactéries présentes dans des matières fécales peuvent se retrouver sur les semelles de nos chaussures. On ne parle pas forcément de l’emblématique crotte de chien que vous avez accidentellement empiéter, mais plutôt des selles animales bien plus petites, comme celle de rongeurs.

Crottes de rat, substances cancérigènes et perturbateurs endocriniens

L’étude indique qu’il y aurait environ 31000 matières fécales dans 100ml d’eau de pluie ! Dès lors, 90 à 99% des substances qui se trouvent sur vos chaussures vont être transférées sur le sol et sur le carrelage, comme le souligne le Docteur Yazan, alias L'Anesthésiste sur TikTok.

Imaginez alors, une dizaine de paires de chaussures invitant toutes ces bactéries en votre intérieur comme s’il s’agissait d’un véritable gala de bienfaisance ! Selon les chercheurs, des substances toxiques et cancérigènes peuvent aussi se retrouver sur nos semelles à cause des particules de goudron ou des mégots de cigarettes. On y trouve aussi des substances chimiques et perturbateurs endocriniens.

Crédit photo : iStock

Le danger est en plus multiplié pour vos animaux de compagnie ou les enfants en bas âge, qui se déplacent à quatre pattes et qui sont susceptibles de mettre leur visage, même leur bouche, en contact avec le sol.

Au-delà des chaussures, d’autres “plateformes” sont susceptibles d’amener de tels éléments toxiques dans votre intérieur comme le vélo, la trottinette, les rollers, le chariot de course et même… la poussette du bébé ! Raison pour laquelle il vaut mieux laisser tous ces accessoires de transports à l’extérieur, dans un abri, comme une cave ou un garage. C’est bien souvent comme ça que les contre-soirées commencent !