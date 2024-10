Voici pourquoi vous devriez utiliser une paille sur votre smartphone

Pour améliorer les performances de votre smartphone et réaliser des économies, il existe une technique simple à appliquer. Pour cela, vous avez besoin d’une paille.

Selon un rapport du spécialiste de l'analyse de données mobiles Data.AI, en 2023, les Français ont passé 3 heures 30 par jour en moyenne sur leur smartphone. Un chiffre conséquent qui est peut-être aussi responsable des nombreuses saletés et poussières qui s’accumulent sur nos appareils.

Alors, pour contrer cela, rien de mieux qu’un petit nettoyage. Sauf que les smartphones sont dotés de petits recoins où il est compliqué de retirer les saletés à 100% : port de chargement et prise audio. En plus, l’accumulation de poussières et autres saletés influe sur les performances de l’appareil. Ce peut notamment être le cas au moment du de la recharge. Cette dernière ne s’effectue pas correctement et peut causer des dommages au smartphone.

Mais tous ces problèmes pourraient bientôt n’être que du passé. En effet, le site Comment ça marche donne un conseil des plus simple pour nettoyer votre smartphone dans les petits recoins.

Une paille et une bouteille en plastique pour nettoyer votre smartphone

Un smartphone sale avant nettoyage. Crédit photo : Serhii Shleihel/ iStock

Pour cela, il vous suffit de vous munir d’une bouteille en plastique et d’une paille. Tout d’abord, commencez par découper la partie supérieure de la bouteille en gardant le bouchon fixé sur celle-ci. Cinq centimètres autour du bouchon suffiront. Le principe est d’avoir une forme d’entonnoir.

Ensuite, faites un petit trou de la taille de la paille dans le bouchon. Enfilez la paille dans le bouchon puis fixez-la solidement avec de la colle forte par exemple. Lorsque tout est prêt, vous pouvez enfin nettoyer votre appareil.

Prenez votre aspirateur et collez l’embout d’aspiration sur l'intérieur de l’entonnoir que vous venez de fabriquer. La paille ressortant doit ainsi servir d’embout d’aspiration plus fin afin d’aspirer dans les moindre recoins du smartphone, comme les ports mini-USB et autres.

L’astuce est maligne et ne coûte rien. De plus, elle vous permet de réaliser des économies. En prenant soin de votre smartphone, ce dernier augmente sa durée de vie.