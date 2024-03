Vous risquez de recevoir votre salaire de mars en retard et voici pourquoi

Si vous ne recevez pas votre salaire de mars à la fin du mois, pas de panique ! Avec le week-end pascal, la plateforme chargée d’effectuer les virements bancaires en Europe, sera à l’arrêt pendant plusieurs jours.

Avec le week-end pascal qui se profile, de nombreux établissement commerciaux vont fermer leurs portes. C’est également le cas des agences bancaires et notamment de la plateforme Target 2.

Cette plateforme, en charge des virements bancaires effectués en Europe, a pour habitude de fermer les week-ends et les jours fériés. Pas de chance pour ce mois de mars car cette année, mars se termine durant le week-end de Pâques ! Ce qui décalera, de facto, les virements de salaire qui surviennent normalement à chaque fin de mois.

Quatre jours de pause pour les virements bancaires !

La gestion de Target 2 est gérée par trois banques nationales, celles de France, d’Allemagne et d’Italie. Et contrairement à la France, les festivités pascales se déroulent du vendredi au lundi, puisque le Vendredi Saint est férié en Allemagne et en Italie. Ainsi, la plateforme sera fermée dès le vendredi 29 mars jusqu’au 1er avril inclus.

Crédit photo : iStock

Si les transactions sont effectuées, au plus tard, le jeudi 28 avril à 16h30, elles arriveront sur les comptes bancaires destinataires seulement le mardi 2 avril.

En revanche, cette fermeture n’empêchera par la réalisation de virements internes, entre deux comptes enregistrés dans une même banque. Idem pour les virements instantanés, même entre deux comptes de banques différentes.

Quoi qu'il en soit, vous voilà prévenus. Alors si vous avez besoin de payer votre loyer ou de faire des dépenses en début de mois, pensez à approvisionner votre compte en banque à l'avance pour ne pas vous faire surprendre.