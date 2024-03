Si vous gagnez plus que cette somme chaque mois, vous êtes considéré comme «riche» en France

À partir de quel salaire mensuel considéreriez-vous que vous êtes “riche” ? Ce rapport réalisé par l'Observatoire des Inégalités nous en dit plus.

3000€, 5000€ ou 10 000€ ? À partir de quel montant mensuel peut-on se considérer comme “riche” en France ? L’Observatoire des inégalités s’est posé la question. L’organisme indépendant, connu pour calculer les seuils d’inégalités en France, a dévoilé à l’Insee son dernier rapport révélant le seuil de richesse médian.



Crédit : iStock

Le montant de la “richesse” en France est de…

Pour obtenir ce montant précis, l’organisme s’est basé sur les revenus déclarés par les français : "Ce montant prend en compte l'ensemble des revenus déclarés par cette personne, après déduction de l'impôt sur le revenu. Cela comprend notamment son salaire, les prestations sociales qu'elle touche, ses revenus du patrimoine, par exemple locatifs, ainsi que ceux issus de ses placements financiers", a précisé Louis Maurin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Et selon le rapport, il faudrait donc gagner... 3680€ mensuels nets d’impôts pour une seule personne pour être considéré comme étant “riche” en France. Pourtant, cela ne concernerait que 7% des Français, d’après un rapport sur les inégalités réalisé en 2022.

Et pour une famille ?

Pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, le seuil s’élève à 5018€ et d’environ 5790€ pour un couple sans enfant. Le montant grimpe à 6948€ pour un couple avec un enfant de plus de 14 ans et à 9650€ pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans. Pour un couple qui a plus de trois enfants, le seuil s’élève à plus de 10 000€. Il est peut-être temps de demander une augmentation de salaire à votre patron ? Une chose est sûre, avec l'inflation en France et en Europe, il est de plus en plus difficile de vivre correctement.

Alors, êtes-vous considéré comme riche ?

Crédit : iStock